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Na čínských nákupních portálech se dá sehnat opravdu velká spousta podivností. Tato překvapila i nás. Jde o dálkový ovladač k mobilu, který slouží k jediné věci: ještě víc usnadnit scrollování na sociální síti TikTok či jiné podobné. I když se to může zdát jako hloupost, aspoň dělá přesně to, co má.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Brouzdání po sítích s krátkými videi je moderní způsob, jak konzumovat informace na internetu. Stačí jen otevřít vybranou aplikaci a pak už jen palcem pohyby nahoru a dolů listovat nabídkou videí. Co kdyby vám ale zařízení z čínského nákupního portálu Aliexpress tuto činnost ještě víc usnadnilo?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Přesně k tomu je tu totiž zařízení pojmenované jednoduše „TikTok scrolling ring“, bluetooth ovladač, který se nasazuje na prst. Stačí ho jen propojit s mobilem, zapnout TikTok (nebo Instagram, YouTube apod.) a už se nemusíte ani obtěžovat držet mobil v ruce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
TikTok prsten má na sobě směrová tlačítka, pomocí kterých listujete nabídkou videí, případně mezi záložkami. Středovou klávesou video pozastavíte. Dál jsou zde také dvě tlačítka pro párování mezi různými zařízeními.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zařízení stačí mít nasazené na prstu a palcem jen mačkat tlačítka. Mobil může být v takovou chvíli třeba umístěný ve stojánku a nemusíte ani namáhat palec. Samozřejmě nás napadají i praktičtější využití, například při zrcadlení zařízení na velkou obrazovku, abyste ho mohli ovládat na dálku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A nabízí se i využití pro hendikepované jedince s omezenou hybností v rukou nebo různými jinými zdravotními překážkami, které může takový dálkový ovladač pomoct překonat.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zařízení se nabíjí kabelem, má v sobě integrovanou baterii. Výdrž bude zřejmě dost dlouhá, během zkoušení se nám prsten ani nepovedlo vybít.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nabíjení je řešeno přes standardní USB-C konektor. Nabíjecí adaptér musíte mít vlastní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
TikTok prsten se dá propojit jak s mobily s operačním systémem Android, tak iOS.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zařízení je jinak celé z plastu a je znát, že výrobní proces je hodně levná záležitost. Na funkcionalitu to ale vliv nemá.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na Aliexpressu se dá podobných zařízení najít bezpočet. Některá víc připomínají dálkové ovladače, jiná nabízejí třeba nadstandardní ovládací prvky jako dotykové plošky nebo scrollovací kolečka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Společnou mají nízkou cenu – většinu takových věcí koupíte zhruba za 100 až 200 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tiktok prsten je jedna z těch věcí, které testujeme ze zvědavosti a ne že by taková věc byla v reálu opravdu potřeba. Ale musíme uznat, že na rozdíl od spousty jiných „šuntů“, které se na online tržištích dají najít, aspoň tato věc funguje a dělá přesně to, co se od ní očekává.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz