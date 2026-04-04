Golfista Woods přiznal barvu. Vůz hodil na bok kvůli častému zlozvyku řidičů

Lukáš Hron
Nedávná nehoda, při níž Tiger Woods převrátil své SUV na bok, má zajímavé, ovšem nikoli překvapivé rozuzlení. V čestném prohlášení o pravděpodobné příčině totiž slavný golfista uvedl, že se před nehodou věnoval mobilnímu telefonu.
Převrácené SUV golfisty Tigera Woodse.

Převrácené SUV golfisty Tigera Woodse. | foto: AP

Woodse sice policie v místě havárie zatkla kvůli podezření z řízení pod vlivem (na místě vyšel test na alkohol negativně, odmítl se však podrobit testu moči), ovšem po pár hodinách byl propuštěn na kauci. Golfista havaroval v pátek 27. března nedaleko svého bydliště ve floridském městě Jupiter Island poté, co včas nezaregistroval, že před ním jedoucí pick-up s přívěsným vozíkem kvůli odbočování na příjezdovou cestu zpomalil.

Podle policie byl Woods po nehodě „extrémně bdělý a upovídaný, přičemž během celého vyšetřování měl škytavku.“ Policisté se zajímali i o to, zda užívá léky na předpis. „Pár jich beru,“ odpověděl podle agentury Reuters s tím, že tak ovšem učinil brzy ráno. Co bylo podle Woodse skutečnou příčinou havárie, vysvětlil v čestném prohlášení.

Zástupce šerifa okresu Martin informoval, že Woods v něm uvedl, že se před nehodou dostatečně nevěnoval řízení. Místo toho, aby sledoval provoz, tak se díval do mobilního telefonu a přepínal rádiovou stanici. Proto prý včas nezaregistroval, že pick-up jedoucí před ním zpomaluje.

Ve Woodsově případě to naštěstí odnesly jen plechy, jenže ne vždy tomu tak je. Rozptylování se mobilem při řízení mívá totiž vážnější důsledky. Jako tomu bylo například při loňské nehodě na dálnici poblíž britského Hattonu, kde se tehdy třicetiletý mladík vřítil do kolony stojících vozů. Narazil do vozu, v němž cestovala i těhotná žena, která kvůli zlomenině pánve musela po převozu do nemocnice podstoupit akutní císařský řez. A to jen proto, že mladík svou pozornost upíral na mobil, kde se věnoval online hazardu.

Používání mobilu za volantem je jedním nejčastějších zlozvyků řidičů, podle Besipu patří držení telefonu během k nejnebezpečnějším přestupkům. Snad všude ve světě za to přitom hrozí pokuta. V Česku je to 2,5 až 3,5 tisíce korun na místě, ve správním řízení pak od čtyř do deseti tisíc. A na konto řidiče jsou zároveň připsány čtyři trestné body.

Před používání mobilu za volantem varoval už v roce 2015 i americký mobilní operátor AT&T. Vsadil na drsný spot:

4. srpna 2015
