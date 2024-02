Zpět do mobilního pravěku. Tento model vás chce vyléčit ze smartphonů

Nabídka pro ty, kterým připadají smartphony příliš komplikovaná a rozptylující zařízení, je povětšinou omezena na klasické tlačítkové telefony. Pokud se však nechcete omezovat jen na funkci volání a SMS, pak je výběr docela složitý. Určitým řešením by mohl být The Minimal Phone od startupové společnosti The Minimal Company, která chce na trh dodat mobil, který na jednu stranu splňuje nároky na smartphonový detox, ale zároveň pořád nabídne zajímavý mix funkcí.

Tento telefon má poměrně neobvyklou konstrukci, která však jistě zaujme nostalgiky po mobilech značky BlackBerry. Displej zabírá podstatě méně čelní plochy zařízení na úkor qwerty klávesnice. A samotná obrazovka je pak černobílá typu e-ink, což s sebou nese výhody v podobě nízké spotřeby energie a skvělé čitelnosti.

Právě dlouhá výdrž takového zařízení je pro autory zásadní, neboť ke smartphonovému detoxu nepochybně patří i to, abychom se nemuseli tak často starat o nabíjení. Integrovaná 4 000mAh baterie by proto měla nabídnout výdrž alespoň 4 dny, což sice není nijak závratná hodnota, ale s běžným smartphonem se na ní i tak dostanete jen výjimečně. Výrobce pak chce zároveň nabídnout i rychlé nabíjení, do plného stavu bude stačit hodina.

Mobil bude osazen vlastním systémem (MnmlOS), který by měl být schopný vedle volání a psaní zpráv nabídnout i funkce, jako jsou například psané poznámky, e-maily, widgety a také aplikace třetích stran. Na obrázcích si můžete povšimnout například klienta pro taxislužbu Uber. MnmlOS bude každopádně muset nějak nalákat vývojáře těchto služeb, aby vyrobili i speciální aplikaci pro minimalistické rozhraní, což jistě nebude lehký úkol.

Ohledně zařízení The Minimal Phone toho jinak moc dalšího nevíme. Zařízení zatím prošlo pouze designovým návrhem, což znamená, že ještě nějakou dobu potrvá, než uvidíme skutečný prototyp a než si budeme moci The Minimal Phone objednat. Pokud se skutečně na trh dostane, bude mít jistě docela unikátní pozici.