iPhone 15 Pro Max neobstál v testu odolnosti. Záda rychle prasknou

Obvyklé testy odolnosti na youtubovém kanálu Jerryrigeverything sledujeme s oblibou už dlouhá léta. Youtuber Zack Nelson dělá pravidelně testy odolnosti všech důležitých smartphonů a tedy letos nemohly v jeho repertoáru chybět ani nové iPhony, konkrétně model 15 Pro Max.

Součástí testu jsou obvykle testy na poškrábání a popálení displeje, poškrábání zbytku těla a optiky fotoaparátů a také „bend test“ neboli test ohybu. Youtuber vždy zkoumá pevnost konstrukce telefonu tím, že se jej plnou silou pokusí ohnout. Většina moderních mobilů už je dnes navržena tak, aby v rukou prostě ohnout nešla, i tak se však sem tam někdo najde.

Právě Apple si to moc dobře pamatuje s modely iPhone 6 a 6 Plus, které se ohýbaly dokonce jen pouhým nošením v kapsách u kalhot, což poukázalo na poměrně závažnou konstrukční vadu. Apple sice svou chybu napravil u série 6S, nicméně my si dodnes pamatujeme, jak si lidé na internetu z Applu utahovali, že budou muset nové iPhony rovnat válečkem na těsto.

U modelu iPhone 15 Pro Max se sice nestalo to, že by se telefon ohnul, nicméně Zack Nelson přišel na to, že už při prvním silném zatlačení na záda nového iPhonu praskne jeho tvrzené sklo. To je zřejmě dáno právě titanovými boky, které nejsou tak flexibilní jako hliník a veškerá síla působící na záda telefonu se přenáší přímo do skla. Jde však pouze o jednu z možný příčin.

Tou druhou je fakt, že Apple nyní učinil iPhony o něco modulárnější a nově je možné jednodušeji (a tedy i levněji) měnit zadní krycí sklo. Tento nový typ konstrukce se však zřejmě mohl negativně projevit na pevnosti zad.