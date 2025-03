Test fitness aplikací: Trenéři do kapsy radí, hecují a měří. Někdy však podle plotu

Není to vůbec hezké čtení, ale je to bohužel pravda. Češi jsou podle údajů Eurostatu třetím nejtlustším národem v Evropě. A co hůř, každým rokem nám na váze přibývají další a další kilogramy: podle posledního průzkumu agentury Ipsos se s nadváhou nebo rovnou obezitou potýká 64 procent Čechů. To je zase o čtyři procenta více, než tomu bylo při posledním šetření.

Už jen ze čtení takových čísel bolí oči, jenže vzdychání na divanu tukové polštáře a podbradky z těla nevyzmizíkuje. Však také odborníci Čechy povzbuzují, aby se začali pravidelně hýbat, a nemusí hned pořizovat permanentky do posilovny, počítá se každý rychlejší krok na čerstvém vzduchu.