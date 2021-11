TEST: Hodinky místo mobilu děti pohlídají i zabaví

Čtyři hodiny a prvňák ještě není doma – kde se toulá? A co dcera, nešla zase místo do houslí s kamarády do kavárny? Stačí pohled do telefonu a máte děti pod kontrolou, a to ani nemusí mít u sebe mobil, který umějí ztratit raz dva. Existují totiž i chytré hodinky se SIM kartou, dotykovým displejem a milým designem, jež mohou mít školáci prakticky celý den připnuté na ruce. Vám přinesou klid a dětem užitečného a přitom zábavného pomocníka. Pořídíte je už od tisícikoruny.

Jaké druhy jsou na trhu, kolik stojí a co všechno umějí? Na to jsme se zaměřili v aktuálním srovnání MF DNES a Mobil.iDNES.cz. Do přehledu jsme zařadili devět modelů, které představují v podstatě kompletní nabídku na českém trhu.