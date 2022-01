Čínský zábavní gigant koupí herní mobily Xiaomi, plánuje vlastní modely

Čínská společnost Tencent stojí za veleúspěšnými hrami a službami, jako jsou WeChat, PUBG Mobile či League of Legends. Vlastní také mimo jiné velké herní společnosti jako Epic Games, Miniclip či Supercell. A do her se chce nyní opřít i po hardwarové stránce. Vedle vlastních brýlí pro virtuální realitu se chystá nabízet i značku herních mobilů Black Shark, kterou chce odkoupit od Xiaomi. To drželo ve značce největší podíl.

Ačkoli jsme v Česku oficiálně moc strojů této značky neviděli (v redakci jsme měli pouze první model), jelikož si je výrobce schovával spíš pro domácí trh, výroba těchto herních smartphonů se nezastavila a každý rok vyjde aspoň jeden nový model. Poslední, Xiaomi Black Shark 4, je z loňska a nabídl vcelku zajímavé parametry s příznivější cenou. Byl také jedním z prvních telefonů od Xiaomi s rekordním 120W nabíjením.

Tencent každopádně projevil zájem o koupi této značky a aktuálně je ve fázi vyjednávání o odkoupení. Cena by se měla vyšplhat na hodnotu 470 milionů amerických dolarů, tedy něco málo přes deset miliard korun.

Součástí této akvizice by pro Tencent byla jak samotná značka smartphonů, tak i celá hardwarová divize značky Black Shark, která mu má následně pomoct i s vývojem brýlí pro virtuální realitu. Opět se předpokládá, že půjde primárně o modely určené pro čínský trh.

Server Bloomberg dodává, že Tencent vidí velký potenciál ve vlastní variantě „metaverse“, tedy virtuálním světě, kde se lidé budou moct potkávat pomocí brýlí pro virtuální realitu. Jak moc se bude jeho vize křížit s tou, kterou má o metaverse Facebook (nově Meta), není zatím jasné.