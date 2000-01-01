náhledy
V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto senzory. Háček je samozřejmě v tom, že telefon rázem ztratí svou kompaktní formu.
Špičkové mobily nabízejí pochopitelně také prémiové sestavy zadních fotoaparátů včetně propracovaného optického zoomu, ale stále se naráží na limity optiky, kterou jsou výrobci schopni do těla telefonu vtěsnat.
Proto v poslední době přibývá možností si svůj špičkový telefon ještě vylepšit pomocí telekonvertoru, který často umí zprostředkovat klidně i desetinásobný optický zoom bez ztráty kvality. Pro přední značky z Číny je nabídka takového příslušenství v podstatě otázkou prestiže, kterou chce mít každý.
Nejnovějším v partě výrobců, kteří takové příslušenství nabízejí, je Honor s novým prémiovým modelem Honor Magic8 RSR Porsche Design. Ten vychází z modelu Honor Magic8 Pro, navíc má jednak pozměněný design a jednak lepší paměťovou konfiguraci s 24 GB operační paměti.
Sestava fotoaparátů na zádech se jinak nemění, což znamená, že mobil sám o sobě nabídne maximálně 3,7× optický zoom. S telekonvertorem však bez ztráty optické kvality dostanete snímky s 8,7× zoomem.
Podobnou věc si můžete pořídit i v Česku, konkrétně k modelu Vivo X300 Pro. Je třeba si ovšem sehnat jednak samotnou fotografickou sadu a dále ještě právě telekonvertor, který stojí buď sám o sobě 9 900 korun, případně celou fotografickou sadu i s telefonem koupíte za 31 999 korun.
Teleobjektiv umí ještě zlepšit už tak fascinující schopnosti zoomu u tohoto modelu. U něj je překvapivě slušně použitelný i maximální stonásobný digitální zoom. Telekonvertor přinese tedy až 235násobné přiblížení.
Samotný telefoto senzor u modelu Vivo X300 Pro má rozlišení 200 Mpix a oproti standardnímu snímači nabídne 3,7× optické přiblížení.
Samotný přídavný teleobjektiv se nasazuje na teleobjektiv telefonu a prodlouží tedy jeho zoom. Nasazený objektiv brání ve výhledu zbylým čočkám foťáku, takže při jeho nasazení nejde telefon v podstatě použít k běžnému focení.
Na internet teď navíc unikly snímky i nového modelu z produkce značky Oppo, konkrétně modelu Oppo Find X9 Ultra. K němu má být rovněž dostupný telekonvertor, navíc asi největší, který jsme u mobilu kdy viděli.
Bohužel zatím nejsou známé parametry tohoto telefonu, ani na fotografii zachyceného příslušenství. Výrobce jej však nejspíše odhalí již brzy.
Sourozenecký Oppo Find X9 Pro jsme již v redakci testovali a vyklubal se z něj zajímavý telefon, který po stránce fotoaparátu sází na spolupráci s legendární značkou Hasselblad. I k němu je navíc telekonvertor dostupný, na českém trhu jde sehnat za necelých sedm tisíc korun.
Telefon nabídne po stránce optického zoomu sám o sobě trojnásobné přiblížení obrazu, s telekonvertorem by tato hodnota vzrostla o dalších 3,82× na ohniskovou vzdálenost odpovídající 200 mm.
Upřímně bychom takovou věc čekali i u výrobce Xiaomi, který sice ke svým „ultrám“ nabízí i na českém trhu fotografickou sadu, ta však obsahuje pouze grip a závit na fotografické filtry.
V minulosti se sice výrobce pochlubil s podobným konceptem u modelu Xiaomi 12S Ultra, šlo však o možnost na telefon nasadit profesionální objektiv, který ale spíše přinášel zlepšení optických vlastností a ne nezbytně zlepšení zoomovacích schopností.
Tak či onak telefony s nasazeným telekonvertorem působí extrémně neprakticky a jde o záležitost především pro fotografy, kteří to myslí s pořizováním snímků mobilem opravdu vážně. Dosáhnou tak toho, že na sítích budou jejich snímky vypadat opravdu dobře, ale mobil s nasazeným ohromným objektivem vždy bude vypadat hodně podivně.
