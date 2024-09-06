náhledy
V mobilech se začíná objevovat prvek, který sice vypadá dobře, ale jeho využitelnost je hodně specifická. Řeč je o zadním displeji a podle všeho se s ním budeme setkávat čím dál častěji. Majitelům iPhonů ho teď dokonce nabízí i ve formě speciálního krytu.
Autor: Apple
Minimálně příští rok se s trendem zadních displejů budeme setkávat u nejnovějších modelů od Xiaomi, které výrobce již prodává na domácím čínském trhu a v Evropě se s ním setkáme už začátkem příštího roku.
Autor: Xiaomi
Ne, že by to bylo něco nového, se zadním displejem Xiaomi vyrukovalo už u modelu Mi 11 Ultra, který se nám dostal do rukou v roce 2021. Byl to však spíše takový experiment, který se neuchytil.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nové modely série 17 už však zadní displej využívají nejenom jako náhled při focení selfie fotek, ale také třeba na čtení notifikací, nebo dokonce hraní her, k čemuž je dostupný i speciální kryt.
Autor: Xiaomi
Náhledové displeje na notifikace přitom vídáme už několik let u ohebných modelů, kde mají svůj význam. Slouží jako sekundární obrazovka pro případ, že chcete jen číst notifikace bez potřeby tělo telefonu otevírat. Zde je příklad aktuálního modelu od Samsungu, Galaxy Z Flip 7, který má displej přes celou jednu stranu zad.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ještě dál zašla Motorola u svých véčkových telefonů, které jde dokonce pomocí náhledového displeje plně ovládat (na obrázku je Motorola Razr 60).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve velkém zadní displeje tlačí výrobci odolných mobilů. Setkáváme se s nimi třeba u značky Doogee, která na veletrzích pravidelně předvádí své smartphonové experimenty.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zadní displeje u odolných telefonů mají zřejmě sloužit namísto notifikační diody, když vám mobil někde leží displejem dolů a nechcete tuto smartphonovou cihličku ani zvedat, abyste se podívali na notifikace.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Výrobci sem také dávají třeba stylově vyvedený ciferník hodinek.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Úplnou novinkou je pak doplňkový kryt pro iPhony s názvem Selfix. Na jeho výrobu se teprve budou vybírat peníze na serveru Kickstarter.
Autor: Selfix
Díky krytu Selfix si i na iPhonu užijete možnost fotit si pohodlně selfie fotky zadními fotoaparáty mobilu s možností vidět, co fotíte a správně si nastavit kompozici fotky.
Autor: Selfix
Krytu se však nedočkají všichni majitelé nových iPhonů, zprvu bude totiž určený pouze pro modely iPhone 17 Pro a Pro Max.
Autor: Selfix
Displej na zádech je kruhový s rozlišením 480 × 480, má průměr 1,6 palce a je typu AMOLED. Podporuje i dotykové ovládání.
Autor: Selfix
Kryt se napájí přímo z iPhonu propojením přes USB-C port.
Autor: Selfix
Jeho další výhodou je pak také to, že se dá do něj vložit i microSD karta, která rozšíří úložiště v telefonu. Prakticky tedy můžete mít větší paměť a nemusíte tolik připlácet za dražší variantu iPhonu.
Autor: Selfix
Pokud máte o kryt zájem, musíte ještě počkat, až autoři spustí kampaň na Kickstarteru, kde se teprve dozvíme dostupnost a cenu.
Autor: Selfix
Ocenili byste takový kryt nebo přímo zabudovaný zadní displej i na jiném telefonu? Dejte nám vědět v diskusi pod článkem.
Autor: Selfix