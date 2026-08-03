V minulosti byly jednou z mála možností, jak si Čechoslováci mohli zavolat. Pevná linka v bytech kvůli extrémně dlouhým čekacím lhůtám často scházela. A o mobilech se v té době lidem ani nezdálo. Pokud jste potřebovali volat, museli jste vyrazit na poštu, do hospody či hotelu. Nebo na ulici „zakopnout“ o telefonní budku. Připomenout si, jak se kdysi volalo, si můžete v retro muzeu kousek za Prahou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na existenci další funkční telefonní budky jsme narazili krátce poté, co jsme navštívili tu u nádraží v Třešti na Jihlavsku, která je funkčním exponátem zdejšího muzea mapujícího československý radioprůmysl. Připomeňme, že ve zrenovované třešťské budce se nachází veřejný telefonní automat z roku 1984, který umožňoval i meziměstské hovory.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dříve kvůli takovým hovorům museli Čechoslováci vyrazit třeba na v úvodu zmíněnou poštu. Volání se objednávalo u přepážky a volající musel vyčkat, než se podaří navázat spojení. Pokud se podařilo s požadovaným účastníkem spojit, byl následně vyzván, aby si hovor vzal v jedné z uzavřených kabinek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Takové martyrium dnes již podstupovat nemusíme. Díky mobilu se během pár sekund dokážeme spojit s kýmkoli na druhém konci republiky. Nebo kdekoli po světě. Co však někoho „na drátě“ překvapit informací, že mu voláte z telefonní budky?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tedy z místa, které z českého veřejného prostoru nadobro vymizelo před pěti lety odstraněním poslední telefonní budky. Ta se nacházela v obci Hlubyně na Příbramsku. Nicméně z budky můžete zavolat i dnes, a to nejen z Třeště, ale i ze Strnadic na Benešovsku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další funkční telefonní budka je jedním z dobových exponátů zdejšího Retroautomuzea, které od roku 2015 představuje ucelenou kolekci vozidel brázdících československé silnice ve druhé polovině minulého století. Sbírka tak nezahrnuje jen vozy z bývalého východního bloku, ale i ty západní prodávané v Tuzexu, a také spoustu dobových artefaktů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V budce strnadického muzea je umístěn starší typ telefonního automatu. Předcházel tomu, který najdete v budce v Třešti. Od roku 1962 jej vyráběla Technická ústředna spojů (TÚS) v pražských Holešovicích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Tento typ automatu se pak s drobnými úpravami vyráběl do roku 1985. Součástky jsou samozřejmě Tesla,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz ředitel Retroautomuzea Libor Kucharski.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V kterém československém městě tato konkrétní budka lidem sloužila, není známo. „Budku měl na zahradě své chaty jeden kamarád,“ upřesnil Kucharski její původ s tím, že byla v dezolátním stavu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Byla tedy nezbytná její kompletní renovace. „Šikovný truhlář z vedlejší vesnice nám pomohl s rekonstrukcí ‚obalu’…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… a jiný šikovný pán nám rozchodil telefonní automat,“ dodal ředitel muzea.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vedle budky se nachází další dobová záležitost – ikonická poštovní schránka Československých spojů (Čs. spoje).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Neschází na ní ani původní štítek s elipsovitým logem tohoto někdejšího státního podniku. Logo v sobě spojuje motiv zeměkoule a okřídleného blesku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A pamětníci si budou jistě pamatovat i ikonickou červeno-žlutou lavičku, která dotváří atmosféru jedné éry naší republiky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefonní budka je napájena ze síťového zdroje. Kucharski připomněl, že původně se vždy s veřejným osvětlením rozsvítila i lampa na její půdičce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zavolat si z budky ve Strnadicích může v otevírací době Retroautomuzea kdokoli. A to na jakékoli číslo. „Hovory jsou nyní uskutečňovány přes GSM bránu se SIM,“ informoval ředitel muzea s tím, že vzhledem k tomu nelze hovor tedy tarifikovat jako u původního technického řešení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hovor není tedy časově omezen, za současnou pětikorunu lze tak volat jakkoli dlouho. Ať už je to z nostalgie jako připomínka vlastního mládí, nebo coby názorná demonstrace pro děti, jak kdysi dávno volali jejich rodiče či prarodiče. Jen tedy s drobným rozdílem: volanému se na displeji mobilu ukáže mobilní číslo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Původní volání bylo například po Praze za 1 Kčs neomezeně,“ vzpomněl Kucharski a dodal, že z budek se dalo volat i meziměsto.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Takové budky byly speciálně označené a v závislosti na délce hovoru se do telefonního automatu vhazovaly mince v hodnotě 1, 2 či 5 Kčs. „Z těchto budek se dalo volat i do zahraničí. Například v 70. a 80. létech byla jedna sekunda hovoru do USA za 1 Kčs,“ dodal ředitel muzea.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na telefonním automatu neschází ani návod k obsluze. Zásadní informací je…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… že mince se vhazuje až bezprostředně poté, co dojde k navázání spojení s volaným. Pokud ji vhodíte dříve a spojení se nepodaří navázat, přijdete o ni. Stejně jako v minulosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V telefonních budkách bývaly k dispozici i tištěné telefonní seznamy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ten ve strnadickém muzeu je z roku 1983 a najdete v něm telefonní čísla tehdejších podniků a institucí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Můžete si jej i prolistovat, ale vzhledem k jeho stáří s určitou dávkou opatrnosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefonní seznamy bývaly zabezpečeny proti krádeži. Nejčastěji pomocí ocelového lanka. Ne vždy se však toto opatření osvědčilo – nebylo totiž výjimkou, že i navzdory tomu seznam z budky někdo odcizil.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Telefonní služby“ strnadické retro budky využije měsíčně v průměru zhruba 90 návštěvníků muzea, což podle Kucharského nepokryje náklady na její celoroční provoz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jde však o jednu z mála funkčních možností, jak si v současnosti připomenout jednu, již uzavřenou kapitolu telefonie na českém území. Do konce tohoto roku by měla nicméně přibýt ještě další…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tentokrát na Moravě. Konkrétně v brněnském Technickém muzeu, kde již jedna ze stálých expozic obsahuje i telefonní budku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tato budka s mincovním automatem byla využívána v Brně v šedesátých letech minulého století. Automat je plně funkční a je napojen na ústřednu Tesla USH z roku 1957.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Prostřednictvím této ústředny si mohou návštěvníci v současné době vyzkoušet zavolat do dalších dvou telefonních přístrojů, které se nacházejí ve stálé expozici,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz kurátor elektrotechniky Vladimír Persaň.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V současnosti v brněnském muzeu intenzivně pracují na tom, aby jeho návštěvníci mohli v dohledné době uskutečňovat hovory i mimo muzeum.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz