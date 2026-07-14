„Kdy ti naposledy volali ti podvodníci?“ Touto otázkou od své kamarádky započala Petra Vacková jeden z postů na své fanouškovské stránce na Facebooku. Posteskla si, že už asi tři měsíce si dávají pauzu a ona tak nemůže vyzkoušet, co si na podvodníky na doporučení přichystala.
„Asi za hodinu zvoní telefon ze Slovenska… No a vesmír řekl: ‚Bude sranda‘,“ pokračovala u příspěvku, který vznikl díky pohotovosti a starému telefonu, který měla po ruce. Natočila totiž jeden z možných způsobů, jak podvodníky vytrolit. Stačí k tomu málo: hrnec – můžete sáhnout i po něčem jiném, třeba talíři, kbelíku, misce – a naběračka – ani zde se vaší fantazii meze nekladou. Váš hovor s podvodníkem pak může vypadat podobně jako v případě Petry Vackové:
Po zhlédnutí videa se však nabídla otázka, proč byl podvodník na druhé straně tak v klidu. Člověk by totiž očekával zcela jinou reakci. Vysvětlení je možná nasnadě, vychází z nastavení konkrétního přístroje. Moderní smartphony totiž umějí při hovoru izolovat hlas, hovor je pak díky tomu čistý a protistrana neslyší žádné nežádoucí zvuky z okolí druhého účastníka hovoru.
Konkrétně u iPhonu, na který se v tomto konkrétním případě podvodník dovolal, je k dispozici funkce Izolace hlasu (už od iPhonu XR/XS). Jde o režim mikrofonu, kdy v tomto konkrétním nastavení je při hovoru (či nahrávání) upřednostňován hlas a okolní zvuky jsou blokovány. Druhý účastník hovoru tak slyší pouze váš hlas, a to i kdyby někdo ve vaší těsné blízkosti používal sbíječku nebo jste mlátili do hrnce jako ve videu.
Skutečně záleží na nastavení daného zařízení, jak jsme se v redakci při testovacích telefonátech přesvědčili. Pokud jste uživateli iPhonu a chcete použít na podvodníky stejný způsob vytrolení, tak se během hovoru přesvědčete, jaký režim mikrofonu máte nastavený (přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu displeje a otevřete Ovládací centrum, následně po klepnutí na Ovládání zvolte v části Zvuk a video patřičný režim mikrofonu). Respektive se ujistěte, že nemáte zvolený výše zmíněný režim Izolace hlasu.
Abyste mohli podvodníka pořádně potrápit, pak je nutné mít navolený Automatický režim mikrofonu, který používá režim nejlepší pro váš hovor. V redakci jsme se přesvědčili, že v tomto případě nejsou okolní zvuky izolovány. Jen pozor, zvolený režim mikrofonu přetrvává do doby, dokud nezvolíte jiný. To jen malé upozornění, aby se kdokoli, s kým běžně voláte, případně nepodivoval, co vše to během hovoru s vámi najednou slyší.
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Tato babička ve skutečnosti nežije. Přesto ji podvodníci nemají rádi
Způsobů, jak se „pomstít“ podvodníkům usilujícím o vaše finance, je jistě mnoho. Třeba jste v minulosti také nějaký použili. Podělte se s ostatními čtenáři o své tipy na vytrolení podvodníků v diskuzi níže.