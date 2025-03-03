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Značka proslulá všemožnými high-tech koncepty, čínské Tecno, plánuje veřejnosti ukázat další věc, která se u mobilů stále jen tak nevidí. Jde o model s nulovými rámečky okolo displeje. Dotáhnou ale už konečně nějaký takový mobil do konce?
Autor: Tecno
Tecno je v současnosti asi největší studnice na různé bláznivé koncepty smartphonů, které se však jen málokdy stávají realitou. A to hned několikrát do roka. Letos o tomto čínském výrobci uslyšíme nejspíše už brzy, začátkem září chce totiž na veletrhu IFA ukázat další novinku.
Autor: Tecno
Má jí být mobil, který nemá absolutně žádné rámečky (šířka 0 mm) okolo displeje. Znamená to, že displej končí tam, kde už začíná bok telefonu. Zde můžete vidět porovnáni s aktuálním iPhonem.
Autor: Tecno
Vezměte v potaz, že androidy této značky ještě nedávno vypadaly takto: široké rámečky nad a pod displejem, kapkovitý výřez displeje. Technologický posun je tedy značný.
Autor: Tecno
Tecno slibuje, že u konceptu telefonu využilo nové displejové technologie i strukturální změny komponent v telefonu, které umožní právě nulové rámečky.
Autor: Tecno
Co konkrétně tuto novinku umožňuje využívat v praxi ale ještě výrobce neprozradil. To se zřejmě dovíme až na veletrhu, pokud vůbec.
Autor: Tecno
Výrobce bude muset vysvětlit i další skutečnosti. Třeba to, jak zabrání náhodným dotykům v případě, že se omylem dotknete dotykové vrstvy na kraji obrazovky při běžném držení telefonu v ruce.
Autor: Tecno
Dále také to, jak hodlá zabránit rozbíjení displeje, který bude v tomto případě daleko více náchylný na popraskání, pokud vám náhodou upadne na zem.
Autor: Tecno
Od Tecna ani v tomto případě nečekáme, že vše vysvětlí a ještě brzy uvede na trh. Jak totiž víme, jen málo konceptů tohoto výrobce skutečně dorazí na trh, pro Tecno je to zkrátka způsob, jak se zviditelnit a přitom dál prodávat běžné modely.
Autor: Tecno
Výrobce se třeba na letošním veletrhu MWC začátkem března chlubil konceptem modulárního telefonu, který má na zádech magnety schopné připojit další moduly rozšiřující funkcionalitu zařízení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Tělo konceptu je přitom extrémně tenké, má jen 4,9 mm. Je tak výrazně tenčí než iPhone Air (5,6 mm) nebo Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm). To proto, že v základu zde ani není baterie.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Tecno ukazovalo praktické i trochu šílené doplňky, jako například tento mohutný teleobjektiv, který vám z tenoučkého telefonu udělá něco, co nenacpete ani do té největší kapsy.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samozřejmě jsme se ale nedozvěděli, zda modulární telefon někdy vůbec půjde do prodeje a upřímně v to ani moc nevěříme.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
První trojskládačka byla také od Tecna, výrobce jí dokonce dal i jméno (Tecno Phantom Ultimate 2) a několikrát se s ní chlubil na veletrzích, prozradil i detailní specifikace.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Bohužel na rozdíl od konkurentů, kteří ji dokázali pak i dostat na trh (Huawei, Samsung), zůstala trojskládačka od Tecna rovněž je ve formě konceptu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Abychom firmě přeci jen nekřivdili, na trh dostala alespoň svůj revolučně tenký model Spark Slim, který byl rovněž hitem veletrhů. To bylo ještě před tím, že na trh uvedly vlastní tenký model značky Apple a Samsung.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jenže to bylo jen pár měsíců před příchodem iPhonu Air a jak už to tak bývá, pozornost se dostala hlavně Applu a na čínského konkurenta se rychle zapomnělo.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V konceptech od Tecna můžeme klidně pokračovat dál. Viděli jsme modely s úpravou zad z kokosového dřeva...
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
... dále speciálních skleněných vláken nebo třeba odpadního produktu po produkci kávových zrn.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V minulosti také došlo i na e-ink záda, která umí měnit barvu a grafiku podle vkusu majitele. Ale na trh reálně nedorazilo skoro nic z toho.
Autor: Mobil.iDNES.cz