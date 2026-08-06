Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konečně mají displej, jaký tu ještě nebyl. A opravdu to vypadá fantasticky

Ondřej Martinů
Tecno koncept smartphonu bez rámečků Tecno koncept smartphonu bez rámečků Tecno koncept smartphonu bez rámečků Tecno Spark 8 Tecno koncept smartphonu bez rámečků Tecno koncept smartphonu bez rámečků Tecno koncept smartphonu bez rámečků Tecno koncept smartphonu bez rámečků Tecno koncept smartphonu bez rámečků Koncept modulárního telefonu Tecno Koncept modulárního telefonu Tecno Koncept modulárního telefonu Tecno
Značka proslulá všemožnými high-tech koncepty, čínské Tecno, plánuje veřejnosti ukázat další věc, která se u mobilů stále jen tak nevidí. Jde o model s nulovými rámečky okolo displeje. Dotáhnou ale už konečně nějaký takový mobil do konce?

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: materiál

Nejčtenější

Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd

BTS operátora Vodafone na vysílači Ještěd

Ikonickou stavbu, která má právě teď narozeniny a která shlíží na nedaleký Liberec, zná snad každý. Ročně sem míří tisíce turistů, odměnou jim je výhled do širokého okolí. Bohužel i na nechvalně...

Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor

Nokia 9000 Communicator

Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...

Tyto telefony prodáte použité stále za dost peněz. Poradíme, které to jsou

ilustrační snímek

Nabízí vám výrobce nebo prodejce výkupní bonus za váš starý telefon? V mnoha případech je to dar, který se neodmítá, protože výkupní ceny mnoha přístrojů jsou směšné. Jakmile je zaplatíte, tak...

Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka

ilustrační snímek

Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech...

Vybírejte pečlivě, ne každé jsou pro vás a budete si jejich koupi vyčítat

Zleva: Samsung Galaxy Watch 8, Samsung Galaxy Watch 8 Classic, Samsung Galaxy...

Samsung uvádí na trh dva nové modely svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Zároveň zůstávají v prodeji starší provedení, která se mnohdy na pohled od těch nových příliš neliší. Poradíme, po kterém...

Konečně mají displej, jaký tu ještě nebyl. A opravdu to vypadá fantasticky

Tecno koncept smartphonu bez rámečků

Značka proslulá všemožnými high-tech koncepty, čínské Tecno, plánuje veřejnosti ukázat další věc, která se u mobilů stále jen tak nevidí. Jde o model s nulovými rámečky okolo displeje. Dotáhnou ale...

6. srpna 2026

EU mění pravidla. Oblíbená zařízení nemusí mít od roku 2027 výměnnou baterii

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie zavedla v roce 2023 povinnost mít v elektrických zařízeních poháněných bateriemi možnost výměny baterie uživatelem. Zároveň uvedla výjimky, kdy tato povinnost neplatí. Teď EU tuto...

5. srpna 2026

Tyto telefony prodáte použité stále za dost peněz. Poradíme, které to jsou

ilustrační snímek

Nabízí vám výrobce nebo prodejce výkupní bonus za váš starý telefon? V mnoha případech je to dar, který se neodmítá, protože výkupní ceny mnoha přístrojů jsou směšné. Jakmile je zaplatíte, tak...

5. srpna 2026

S tímto tarifem si děti samy nic nekoupí. Má datovou pojistku a věkový strop

Dětský tarif O2

Operátor O2 představil nový dětský tarif. Mezi jeho hlavní benefity patří co největší bezpečnost a také datová pojistka. Oproti předchozím nabídkám operátor trochu zamíchal parametry služeb, ale...

4. srpna 2026  7:02

Google Maps fungují i bez dat. Offline mapu stáhnete snadno

ilustrační snímek

Účet za data z dovolené dokáže překvapit. Mimo unijní zónu roamingové ceny nemají žádný strop a navigace patří k nejhladovějším aplikacím v telefonu. Google Maps však nabízejí bezplatnou pojistku –...

4. srpna 2026

Vybírejte pečlivě, ne každé jsou pro vás a budete si jejich koupi vyčítat

Zleva: Samsung Galaxy Watch 8, Samsung Galaxy Watch 8 Classic, Samsung Galaxy...

Samsung uvádí na trh dva nové modely svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Zároveň zůstávají v prodeji starší provedení, která se mnohdy na pohled od těch nových příliš neliší. Poradíme, po kterém...

4. srpna 2026

Vypekl gigant giganta? Amazon nejspíš prozradil nové Pixely 11

ilustrační snímek

Google se chystá na premiéru nových smartphonů Pixel řady 11. K té by mělo dojít ještě v průběhu prázdnin. Měsíc před ní však nejspíš detailní podobu nových modelů prozradil jiný internetový gigant:...

3. srpna 2026

Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka

ilustrační snímek

Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech...

3. srpna 2026

Díky této funkci lze ze zahraničí volat zdarma. Ale operátoři ji vesměs škrtí

ilustrační snímek

Zatímco při cestách po EU využívá zákazník služby svého operátora stejně jako doma, tak mimo EU je nutné počítat s vyššími, roamingovými sazbami. Jejich výše se navíc v závislosti na zemi liší....

2. srpna 2026

Vylezli jsme na tajemné torzo u Štěchovic. Přežívá díky neobvyklému využití

Výhled od antén společnosti Cetin

Při pokrývání území mobilním signálem využívají operátoři často již existující objekty. Tedy činžovní čí panelové domy, administrativní budovy, ale i věže kostelů, zámků a hradů. Během putování po...

1. srpna 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Stahujte novou aktualizaci iPhonů. Připraví mobil na velký krok vpřed

Apple iPhone 17

Majitelé iPhonů nyní mohou stahovat aktualizaci systému iOS 26.6. Obsahuje především opravy chyb a optimalizaci systému se speciální novinkou, která vaše zařízení připraví na přechod na nadcházející...

1. srpna 2026

Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor

Nokia 9000 Communicator

Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...

31. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.