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Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd
Ikonickou stavbu, která má právě teď narozeniny a která shlíží na nedaleký Liberec, zná snad každý. Ročně sem míří tisíce turistů, odměnou jim je výhled do širokého okolí. Bohužel i na nechvalně...
Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor
Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...
Tyto telefony prodáte použité stále za dost peněz. Poradíme, které to jsou
Nabízí vám výrobce nebo prodejce výkupní bonus za váš starý telefon? V mnoha případech je to dar, který se neodmítá, protože výkupní ceny mnoha přístrojů jsou směšné. Jakmile je zaplatíte, tak...
Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka
Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech...
Vybírejte pečlivě, ne každé jsou pro vás a budete si jejich koupi vyčítat
Samsung uvádí na trh dva nové modely svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Zároveň zůstávají v prodeji starší provedení, která se mnohdy na pohled od těch nových příliš neliší. Poradíme, po kterém...
Konečně mají displej, jaký tu ještě nebyl. A opravdu to vypadá fantasticky
Značka proslulá všemožnými high-tech koncepty, čínské Tecno, plánuje veřejnosti ukázat další věc, která se u mobilů stále jen tak nevidí. Jde o model s nulovými rámečky okolo displeje. Dotáhnou ale...
EU mění pravidla. Oblíbená zařízení nemusí mít od roku 2027 výměnnou baterii
Evropská unie zavedla v roce 2023 povinnost mít v elektrických zařízeních poháněných bateriemi možnost výměny baterie uživatelem. Zároveň uvedla výjimky, kdy tato povinnost neplatí. Teď EU tuto...
Tyto telefony prodáte použité stále za dost peněz. Poradíme, které to jsou
Nabízí vám výrobce nebo prodejce výkupní bonus za váš starý telefon? V mnoha případech je to dar, který se neodmítá, protože výkupní ceny mnoha přístrojů jsou směšné. Jakmile je zaplatíte, tak...
S tímto tarifem si děti samy nic nekoupí. Má datovou pojistku a věkový strop
Operátor O2 představil nový dětský tarif. Mezi jeho hlavní benefity patří co největší bezpečnost a také datová pojistka. Oproti předchozím nabídkám operátor trochu zamíchal parametry služeb, ale...
Google Maps fungují i bez dat. Offline mapu stáhnete snadno
Účet za data z dovolené dokáže překvapit. Mimo unijní zónu roamingové ceny nemají žádný strop a navigace patří k nejhladovějším aplikacím v telefonu. Google Maps však nabízejí bezplatnou pojistku –...
Vybírejte pečlivě, ne každé jsou pro vás a budete si jejich koupi vyčítat
Samsung uvádí na trh dva nové modely svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Zároveň zůstávají v prodeji starší provedení, která se mnohdy na pohled od těch nových příliš neliší. Poradíme, po kterém...
Vypekl gigant giganta? Amazon nejspíš prozradil nové Pixely 11
Google se chystá na premiéru nových smartphonů Pixel řady 11. K té by mělo dojít ještě v průběhu prázdnin. Měsíc před ní však nejspíš detailní podobu nových modelů prozradil jiný internetový gigant:...
Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka
Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech...
Díky této funkci lze ze zahraničí volat zdarma. Ale operátoři ji vesměs škrtí
Zatímco při cestách po EU využívá zákazník služby svého operátora stejně jako doma, tak mimo EU je nutné počítat s vyššími, roamingovými sazbami. Jejich výše se navíc v závislosti na zemi liší....
Vylezli jsme na tajemné torzo u Štěchovic. Přežívá díky neobvyklému využití
Při pokrývání území mobilním signálem využívají operátoři často již existující objekty. Tedy činžovní čí panelové domy, administrativní budovy, ale i věže kostelů, zámků a hradů. Během putování po...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Stahujte novou aktualizaci iPhonů. Připraví mobil na velký krok vpřed
Majitelé iPhonů nyní mohou stahovat aktualizaci systému iOS 26.6. Obsahuje především opravy chyb a optimalizaci systému se speciální novinkou, která vaše zařízení připraví na přechod na nadcházející...
Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor
Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...