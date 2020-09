Chtějí se prosadit a tak zkouší neviditelné fotoaparáty

Stydí se snad TCL za fotoaparáty na smartphonu? Otázka, která se při pohledu na koncem srpna schválený patent přímo nabízí. Spíše jde však čistě o věc estetiky. Tedy proč se vézt na obvyklé vlně, když lze přijít s něčím, co ještě není v mobilním průmyslu zakořeněné? Nutno ovšem zmínit, že TCL v tomto ohledu nebude de facto prvním výrobcem.

A to nejen, co se týče čelního snímače, kdy TCL počítá s jeho umístěním pod displejovou vrstvu. O to se totiž pokouší i řada jiných výrobců, průkopníkem je pak domácí konkurent – společnost ZTE (více viz Pokud na displeji nic nevidíte, tak je to všechno v pořádku). Po této stránce by tedy TCL nepřišlo s ničím novým.

Nizozemský portál LetsGoDigital se ovšem domnívá, že kromě předního fotoaparátu chce společnost před zrakem uživatele patrně schovat i běžně na odiv vystavovanou sestavu hlavního fotoaparátu. Podotýká totiž, že nákresy v patentu, na který tradičně upozornil, neruší žádný viditelný fotosnímač.

Z nákresů není ovšem zřejmé, jakou cestou by se společnost v případě snahy o „zneviditelnění“ zadních fotočlenů vydala. Nabízí se třeba možnost, že záda budou skleněná. Snímače hlavního fotoaparátu by tak stejně jako v případě toho čelního mohly být umístěny pod na první pohled neprůhlednou plochou zad. Přítomnost optiky by pak prozrazoval pouze hrb v horní části ničím nerušených zad, který je z nákresů jinak štíhlého zařízení patrný.

Není tomu ovšem tak dávno, co něco podobného řešili u domácího konkurenta TCL, značky OnePlus. Ta totiž už zkraje roku představila prototyp Concept One, u kterého použila v mobilním průmyslu netradiční technologii používanou především v automobilovém či leteckém průmyslu. Zadní fotoaparáty jsou totiž umístěny pod speciálním sklem, které lze v případě potřeby zneprůhlednit a tím optiku skrýt. Místo ní tak uživatel v případě nepoužívání fotoaplikace uvidí jen černou lesklou plochu (více viz Vymysleli smartphone s mizejícími fotoaparáty. Má to překvapivé využití).

Konkurenční OnePlus je tak v tomto ohledu dále, byť technologii předvedlo jen za zavřenými dveřmi a není jasné, kdy a zdali vůbec se dostane i do některého budoucího produkčního smartphonu. Pokud ovšem TCL skutečně koketuje s myšlenkou „neviditelného“ zadního fotoaparátu a šlo by na to jinou, technologicky jednodušší cestou, mohlo by si připsat ono prvenství.

Vzpomeňme, že třeba ještě letos v únoru Xiaomi tvrdilo, že nástup čelních fotoaparátů umístěných pod displejem je kvůli jemnosti (hustotě pixelů) displejů, která blokuje propustnost světla, během na dlouhou trať (více viz Převratné fotoaparáty jen tak nebudou, tvrdí Xiaomi). A o pouhých sedm měsíců později je tomu jinak.