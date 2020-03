Srovnávač láká falešnými recenzemi na výhodný tarif, začne však chodit spam

„Přeplácíte za mobilní tarif? Už nemusíte! Nechte si srovnat nabídku od více než sta mobilních operátorů,“ láká web Váštarif.cz na výhodné nabídky. Je ovšem potřeba zadat údaje jako měsíční spotřebu dat či útratu. A doplnit také kontaktní údaje.

Váštarif budí dojem, že zájemci poté zjistí výši slevy. Respektive pro něj nejvýhodnější tarif na trhu. Nabídky mají být podle uvedených informací až o 70 procent výhodnější než v kamenných prodejnách.

Ovšem už v této části webu narážíme na faktickou nesrovnalost. Provozovatel služby zde totiž avizuje srovnání 91 tuzemských mobilních, respektive virtuálních operátorů: žádný ze síťových operátorů mezi partnery nefiguruje, jen jimi provozovaní virtuální operátoři (Kaktus, Oskarta, O2 Family). V úvodu přitom informuje o více než stovce poskytovatelů.

Dobře, může jít o starý údaj, virtuálové přeci jen ubývají a jiní se naopak rodí. Jenže hned pod výčtem výhod, které má služba zájemci přinést, se nachází uživatelské recenze. To vzbuzuje dojem serióznosti. Jakýsi Tomáš J. měl už dost složitého hledání tarifů, jistá Jessica M. bezradně hledala tarif pro maminku. Oba se shodují, že jim srovnávač Váštarif.cz pomohl.

Jenže tyto recenze nelze brát vážně, jsou totiž zjevně falešné. Podobizny domnělých recenzentů pravděpodobně pochází z nějaké fotobanky. Snímek údajné Jessiky jsme našli u desítek zahraničních i tuzemských článků, třeba podle jednoho britského webu jde o fotografku Sandru. Recenzent Tomáš na nás pak „vykoukl“ u článku jedné americké zubní kliniky týkajícího se dentální hygieny. A recenzentka Jana? Už ani netřeba zmiňovat, odkud vítr vane. Stačilo jen pár sekund za využití internetového vyhledávače.

Přesto jsme se rozhodli službu vyzkoušet a zadali jsme požadované informace, bez nichž bychom se avizovaného srovnání tarifů nedočkali. Po povinném odsouhlasení pravidel užívání stránek včetně informací o zpracování osobních údajů se objevilo pouze poděkování za vyplnění formuláře s příslibem telefonického kontaktu s nabídkou na míru.

Na námi zadanou e-mailovou adresu obratem dorazila informace o přijetí osobních údajů od partnera Wiibloo, který je provozovatelem srovnávače Váštarif.cz. E-mail odeslala společnost Elephant Orchestra, jeho prostřednictvím nás přivítala mezi fanoušky výhodných a úsporných produktů z finanční a pojišťovací oblasti. A to s tím, že v budoucnu můžeme očekávat obchodní sdělení s jedinečnými nabídkami z těchto oblastí.

V tom se e-mail nemýlil, začaly nám totiž chodit nabídky lákající na nebankovní půjčky. Zájemce o nejvýhodnější mobilní tarif je tedy od doby odeslání poptávky spamován nabídkou, o níž zájem neprojevil. Zajímavostí je, že na webu Váštarif.cz není tato společnost nikde uvedena jako partner.

Jen marketingový nástroj pro certifikovanou tarifní kalkulačku

Srovnávač mobilních tarifů provozovaný společností Wiibloo tak na základě výše popsaného působí spíše jako prostředek pro sběr kontaktních údajů za účelem rozesílání hromadných e-mailů. Nicméně jednatelka společnosti Wiibloo Šárka Tauferová na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz reagovala s vysvětlením, že Váštarif.cz je výhradním zprostředkovatelem pro společnost Tarifomat. Ta provozuje Českým telekomunikačním úřadem certifikovaný srovnávač mobilních služeb.

„Naše služba slouží pouze jako marketingový nástroj pro zmíněnou společnost, se kterou spolupracujeme. Z naší strany žádné nabídky nejsou zasílány,“ dodala Tauferová.

V zápatí webu Váštarif.cz se skutečně nachází informace, že jde o zprostředkovatele Tarifomatu. Právě tím by měl být zájemce o výhodný mobilní tarify podle Tauferové kontaktován. To potvrzujeme, operátorem Tarifomatu jsme byli kontaktováni do zhruba půl hodiny od potvrzení našeho zájmu skrze zprostředkovatelskou službu.

Avšak to, proč od stejného okamžiku dostáváme na e-mail nabídky na nebankovní finanční služby, jsme se nedozvěděli. „Jak dál Tarifomat s údaji pracuje, není v naší kompetenci,“ reagovala Tauferová s tím, že společnost Wiibloo s kontakty dále jakkoli marketingově nepracuje. Na opakovaný dotaz ohledně falešných uživatelských recenzí jednatelka společnosti nereagovala.

Raději přímo, bez otravných e-mailů. Má to však smysl?

Pokud zájemce od takové služby očekává jen srovnání nabídek napříč tuzemským mobilním trhem, pak bude jistě vhodnější využít přímo certifikovaného srovnávače. Ten v takovém případě nevyžaduje zadání kontaktních údajů, nehrozí tak následné „spamování“ nevyžádanými e-maily. Navíc do porovnání zahrnuje i nabídky síťových operátorů.



Pokud ovšem dotyčný projeví zájem o nabídku na míru, tak ani u Tarifomatu se to neobejde bez nutnosti zadat kontaktní údaje. Vyžadován je rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů: povinně pro účel zpracování poptávky a zasílání cenových nabídek, volitelně pro účel získání dalších nabídek včetně neveřejných.

Ovšem doufat, že se jakoukoli z výše uvedených cest dostanete k tak lákavé nabídce, jakou slibuje služba Váštarif.cz, tedy k až 70% slevě oproti běžným cenám, je zcela marné. Pracovník Tarifomatu nám nedokázal nabídnout nic zajímavého. Šlo vesměs o standardní tarify síťových operátorů, výraznou slevu nabídl jen v případě tarifu od T-Mobilu. Jenže ta byla časově omezena, vztahovala se pouze na první tři měsíce. Poté bychom platili standardní ceníkovou cenu.