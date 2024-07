Mobil Trumpova atentátníka prolomila FBI pomocí izraelské technologie

Vyšetřovatelé FBI ve snaze nabourat se do mobilního telefonu dvacetiletého střelce z Bethelu v Pensylvánii využili služby izraelské firmy Cellebrite, informovaly o tom listy The Washington Post a The Times of Israel. Crooks v sobotu 13. července střílel ze střechy budovy poblíž Trumpova předvolebního setkání s podporovateli v nedalekém Butleru. K atentátu Crooks použil útočnou pušku, kterou o jedenáct let dřív legálně koupil jeho otec.

Trump atentát přežil se zraněním – střelec ho zasáhl do pravého ucha. V davu však zastřelil jednoho z návštěvníků setkání a další dva těžce zranil. Odstřelovač americké tajné služby Crookse na místě zastřelil. U těla atentátníka byl následně nalezen jeho mobil blíže neurčené značky, do kterého se FBI nabourala ve snaze zjistit jeho motiv. Ten dosud zůstává neobjasněný.

14. července 2024

Prolomení bezpečnosti telefonu mohlo vyšetřovatelům trvat týdny, nebo dokonce měsíce, ale izraelská technologie jim umožnila dostat se do telefonu za necelých čtyřicet minut, píše izraelský list. Podle Washington Postu šlo o poměrně nový model telefonu, jehož zabezpečení je těžší obejít. Podle zdrojů amerického listu telefon sice záhadu ohledně motivu nevyřešil, ale vyšetřovatelé získali vodítka ohledně toho, na co by se měli dále zaměřit.

Není to zdaleka poprvé, co americká tajná služba využila izraelskou technologii. Právě softwarová společnost Cellebrite pomohla FBI prolomit v roce 2016 iPhone Syeda Farooka, jednoho z útočníků z kalifornského San Bernardinu v prosinci 2015. Vyšetřovatelům měl být tehdy nápomocný přímo Apple. Americký soud mu totiž v únoru 2016 nařídil, aby vyšetřovatelům pomohl odblokovat data v telefonu. Firma však odmítla soudní nařízení vyslyšet. O měsíc později vyšlo z dokumentů amerického ministerstva spravedlnosti najevo, že FBI se podařilo do telefonu útočníka dostat i bez pomoci Applu.

V dubnu 2016 pak šéf FBI naznačil, že úřadu pomohla nejmenovaná třetí strana, která za to inkasovala víc než 1,3 milionu dolarů (víc než 30 milionů korun). Jen pár dní před jeho vyjádřením ovšem médii proběhla informace, že zabezpečení telefonu bylo prolomeno konkrétně za pomoci izraelské softwarové společnosti Cellebrite. Ani tehdy se ovšem FBI nikterak neposunula, v telefonu útočníka nenašla nic, co by jí pomohlo zodpovědět tehdejší poslední otázky týkající se případu.