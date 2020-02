Výdaje za telekomunikace stoupají. Více utrácíme za mobily i služby

Koncem loňského roku úřadem vydaná publikace obsahuje základní (především ekonomické) statistické údaje o informačních a komunikačních technologiích (ICT) v národním hospodářství. Kromě kapitol věnovaných například počtu odborníků a studentů ICT či celkovým výdajům a investicím za ICT v Česku se v ní ČSÚ zaměřilo i na tuzemské domácnosti.

Výdaje domácností za informační a komunikační technologie v roce 2018 (statistiky jsou vydávány zpětně, údaje za rok 2019 nejsou známé) přesahovaly 104 miliard korun. To představuje zhruba 4 % celkových výdajů tuzemských domácností. Tedy téměř stejně jako v Dánsku (3,9 %) či Lotyšsku (4,1 %). Vůbec nejvíce z celkových výdajů domácností ukrajují výdaje na ICT v rámci zemí EU v Bulharsku (5,8 %), nejméně naopak v Portugalsku (2,9 %). Třeba v případě slovenských domácností je to 4,8 %.

Více přitom Češi utratili za ICT služby, přičemž podle ČSÚ šlo převážně o služby telekomunikační: hodnota útraty činí téměř 63 miliard korun. To je tedy o 3,5 miliardy více než v roce 2017. Zbývající částka ročních výdajů, tedy zhruba 41 miliard korun pak připadá na zařízení. Výdaje za služby a zařízení je tak v poměru 6:4, stejně či podobně je tomu v případě polských, bulharských či lotyšských domácností.

Konkrétně za telefonní vybavení Češi v roce 2018 utratili 5,78 miliardy korun. I tyto výdaje tak meziročně vzrostly, a to o více než 400 milionů korun. Většinovou položku výdajů na ICT vybavení tedy představují počítače a spotřební elektronika (více než 35 miliard korun).

Poměr jednotlivých položek výdajů českých domácností v oblasti telekomunikací se za posledních 20 let výrazně nezměnil. Zatímco v roce 1998 připadalo na zařízení 13 % a na služby 87 %, tak předloni to bylo 8 % a 92 %. Celková hodnota útraty za telekomunikační služby ovšem během dvou desetiletí výrazně narostla, a to ze zhruba 18 miliard na již výše zmíněných téměř 63 miliard.