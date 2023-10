Za chvíli si zavoláte s operátorem Elona Muska. Nejprve přijdou textovky

Spuštění testovacího provozu služby Direct to Cell, která funguje se stávajícímu LTE telefony všude tam, kde uživatel vidí oblohu, bylo odsunuto kvůli neúspěšnému testu lodě Starship s raketou Super Heavy letos v dubnu, čtyři minuty po startu totiž vybuchla. Právě Starship má do vesmíru vynést větší a výkonnější satelity Starlink V2. Ty mají posílit stávajících více než pět tisíc satelitů společnosti SpaceX. Podle jejích webových stránek by satelitní mobilní služba měla být dostupná už v roce 2024.

Zprvu má jít o nouzovou textovou satelitní komunikaci. Hlasové, datové a internetové služby (IoT) pak mají být dostupné v roce 2025. Podle portálu Interesting Engineering nelze ovšem vyloučit, že by se spuštění Direct to Cell mohlo kvůli zpoždění při přípravě nosné rakety ještě oddálit.

Na telefony nebudou kladeny žádné dodatečné nároky, nebudou tedy vyžadovány žádné změny hardwaru, firmwaru či speciální aplikace. Satelity Starlink s funkcí Direct to Cell jsou osazeny pokročilým modemem eNodeB, který funguje jako BTS. Umožňuje tak integraci sítě podobnou standardnímu roamingovému partnerovi.

Schéma satelitní mobilní sítě Starlink

Satelitní mobilní službu Starlink si bude možné předplatit nejen napřímo, ale také prostřednictvím vybraných současných poskytovatelů telekomunikačních služeb, s nimiž se Starlink dohodl či teprve dohodne na strategické spolupráci. Aktuálně má dohodu o spolupráci podepsánu s americkým T-Mobilem, australským Optusem, kanadským Rogersem, novozélandským One NZ, japonským KDDI a švýcarským Saltem.

Byť byly satelitní telefonní služby spuštěny už před více než 30 lety, tak i po takové době jsou stejně náročné na používání. V současnosti mohou satelity ke komunikaci používat uživatelé iPhonů 14, 14 Pro, 15 a 15 Pro, a to pouze ve vybraných státech a jen pro nouzové účely. Navíc aby se ocitli v dosahu satelitu, musí použít aplikaci k navázání spojení: iPhone je totiž potřeba poměrně přesně namířit k satelitu, se kterým se může spojit.

Nouzovou satelitní komunikaci mají uživatelé uvedených iPhonů zdarma po dobu dvou let. Apple k tomuto účelu využívá 48 satelitů společnosti Globalstar obíhajících Zemi ve výšce 1 400 kilometrů. Oproti tomu satelity Starlink naši planetu obíhají ve výšce pouhých 550 kilometrů, a jsou jich navíc tisíce.

Apple umožňuje nouzové SMS přes satelit: