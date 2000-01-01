Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s pagerem bylo možné být na příjmu. V posledních letech je proslavil hromadný atentát.
Autor: ČTK
Do roku 1990 byla telekomunikačním standardem telefonní budka – veřejný telefonní automat. Důvod byl prostý, ani domácí telefonní linka nebyla samozřejmostí
Autor: repro: Ondřej Přibyl
Na domácí telefonní přípojku se někde čekalo roky. Často se přistupovalo k vytvoření podvojných i potrojných linek. To znamenalo, že tři uživatelé byli na jedné lince a když volal jeden, tak ten druhý či další měli smůlu. Bylo obsazeno.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V socialistickém Československu veřejná mobilní síť nebyla, což bylo částečně způsobené i vývojem technologií. Boom mobilního telefonování přišel po roce 1990 globálně. V Česku například první veřejná mobilní síť NMT začala fungovat v roce 1991, ale bylo to pekelně drahé i v kontextu současných cen. V těch tehdejších to byl extra luxus.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefonní budky se současnosti nedožily, poslední byla zrušena před pěti lety (na fotce). Přitom pro zařízení, o kterém bude dnes řeč, to byl zásadní pomocník.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Řeč totiž bude o pagerech. Zde máme tři kousky vedle moderního smartphonu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V devadesátých letech byl pager hit, do nástupu mobilů standardu GSM vlastně jejich náhrada. I když volat vůbec neuměl. Pokud stále netušíte, o co šlo, tak určitě jste nějaký pager viděli v nějakém americkém seriálu z nemocničního prostředí.
Autor: Profimedia.cz
Přestože dnes jsou pro veřejnost pagery reliktem minulého století, tak stále existují a v určité podobě se s nimi můžeme setkat stále. Zde například slavné pagery od společnosti Apollo Systems z roku 2024.
Autor: apollosystemshk.com / screenshot záznamu z Internet Archive
Slavné proto, že se s nimi podařilo udělat asi největší hromadný atentát v historii, a to ještě na dálku. Izrael totiž ukryl do pagerů výbušný materiál, který v Libanonu zabil nejméně devět lidí a téměř tři tisíce zranil. Pagery si několik měsíců předtím objednalo libanonské militantní hnutí Hizballáh.
Autor: Reuters
Hizballáh se totiž bál používat mobily, a tak členové komunikovali přes pagery. Ty nové však zajistil tajně Izrael a do každého přidal malé množství výbušniny.
Autor: Profimedia.cz
Přitom s pagery se setkáváme docela často. Obvykle s trochu jinými než těmi komunikačními, ale destičky, které vás vyzvou k vyzvednutí jídla, zná asi každý.
Autor: Profimedia.cz
Celkově ani dnes nejsou pagery mrtvé. Veřejná síť sice v Česku skončila v roce 2010, ale v menším lokálním měřítku se používají pagery stále. A to i ty komunikační.
Autor: Profimedia.cz
V devadesátkách byl po komunikacích hlad. Jak jsme nastínili, historicky nebyla ani domácí pevná linka samozřejmostí a první veřejná mobilní síť NMT byla velmi drahá: počáteční náklady ve vysokých desítkách tisíc, měsíční v tisících korunách při průměrných platech do pěti tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve světě byly pagery běžné už v osmdesátých letech, v Česku spustila síť společnost Radiokontakt Operátor v roce 1993.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V éteru dlouho nevydržela, nástup mobilů pagerům moc nepomohl, spíš vůbec. Delší život měly v USA, kde boom mobilů byl pozvolnější. Ale v Česku Radiokontakt Operátor ukončil činnost v roce 2000, následně síť převzala společnost Multitone a definitivní konec nastal v roce 2010.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V devadesátkách pagerová síť fungovala ve standardu RDS a ano, je to ta technologie, která dodnes dodává informace na displeje rádií. Samozřejmě to byla technologie analogová s mnoha omezeními.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fungovalo to tak, že kdo vás chtěl sehnat, musel znát vaše číslo. Ale nevolal vám, ale na spojovatelku Radiokontaktu. Tam nahlásil vaše číslo a vzkaz. Radiokontakt následně odeslal zprávu na váš pager. Zde to mohlo být jeho číslo a vy jste tak věděli, že vás shání.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ale samozřejmě to neznamenalo, že se spojíte. Majitel pageru volat nemusel. Ať už nechtěl, nebo neměl přístup k telefonu. Obvykle k budce. Samotný pager fungoval na jednu mikrotužkovou baterii.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nosil se hezky za opaskem. A přestože to bylo řešení poněkud krkolomné, tak kdo tehdy pager měl, tak byl důležitý. Protože ho bylo možné sehnat i v terénu. Což jinak možné nebylo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Problém pagerů byl ten, že v roce 1996 přišly na trh mobily standardu GSM. Díky konkurenci dvou operátorů šly ceny rychle dolů a vlastně to nebylo zásadně dražší než pořízení pageru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Navíc starší modely pagerů uměly vedle ukázání telefonního čísla toho, kdo vás sháněl, ještě upozornit na vzkaz. Pro ten jste si však museli zavolat spojovatelce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Byly i sofistikovanější přístroje, třeba tento od Nokie, ale s logem provozovatele sítě. Což bylo tehdy docela časté i v mobilním světě. Konkrétně šlo o model Operator Text FM 110 CS, alias Nokia FM110.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak již název napovídá, přístroj uměl přijímat textové zprávy. To komunikaci rozšiřovalo, druhá strana mohla poslat jen text a spojení po telefonu nebylo nutné. Tradovaly se tehdy i vzkazy o rozchodu…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ten, kdo vám zprávu posílal, ji musel zpočátku opět nadiktovat operátorce Radiokontaktu a ta ji přepsala a poslala. Později šlo text posílat i z mobilu a i přes internet.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To se však už přesouváme do doby digitální sítě Ermes. Ta byla panevropská, takže zde mohl fungovat roaming. V Česku Radiokontakt síť Ermes nespustil, ač asi původně chtěl.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dostala se k tomu až společnost Multitone (slavné jméno v rámci pagerů), která po roce 2000 byznys převzala byznys Radiokontaktu. Ale to už byly pagery pro koncové zákazníky pasé. Mobily je zdrtily, a to včetně textových zpráv, které se staly extrémně populárními.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde na fotce je jeden ze základních pagerů pro systém Ermes, a to model AE2200 od značky Acyclon.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Toto byl základní model z pozdějších let, tedy primárně až po roce 2000. Jenže to už pagery byly primárně záležitostí profesionálního použití, jak je tomu dodnes.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Síť Ermes měla i dost mizerné pokrytí. Z počátku velká města, později se pokrytí scvrklo na Prahu. Mobilů, jejichž pokryté se také rozrůstalo, prostě pagery konkurovat nemohly. Ostatně, moderní digitální mobilní sítě zlikvidovaly i ty původní analogové. Staré NMT ještě nějaký ten rok žilo jako levnější alternativa, ale konec této platformy byl neodvratný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Původní analogová síť RDS měla pokrytí celoplošné, při této technologii to nebylo až tak nákladné a složité. Ale zase chyběly některé funkce a také roaming.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pagery byly sice malé a výhodou bylo, že energii dodávala tužkovka nebo mikrotužkovka, takže se zásobou v kapse byla výdrž dlouhá. Ale samotná krabička nebyla lehká, vážila 145 gramů v případě této nokie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samotné přístroje stály tisíce korun, dotované s úvazkem od tisícovky bez daně. Měsíční náklady na službu pak byly ve vyšších stovkách korun. Ke konci služby už hluboko po roce 2000 byl provoz docela levný. Pager vyšel u operátora na stovku a neomezené zprávy od 95 do 300 korun za měsíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dnes si pagery pořizují firmy pro vlastní provozy. Třeba nemocnice, nebo tam, kde se nehodí či nemůže na pracovišti používat mobil. Řešení pro fastfoody jsme zmínili a jistě se najdou i další.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz