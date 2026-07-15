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Po konci socialismu to byl velký hit. Nedávno je proslavil hromadný atentát

Jan Matura
Veřejný telefonní automat, neboli telefonní budka Pražská telefonní budka – Repro z časopisu Umění a řemesla z roku 1975, číslo... Člověk a telefon – výstava v Národním technickém muzeu Nokia Talkman 620 NMT-450 V obci Hlubyně odstranila najatá firma poslední telefonní automat. (17. června... Pagery ve srovnání se smartphonem Realme GT 7 Pager Takto vypadala produktová nabídka pageru na webu Apollo Systems HK ještě 17.... Libanonci se po explozích bojí notebooků a telefonů Zničený pager, který explodoval 17. září 2024 Zraněný muž po výbuchu pageru v libanonské nemocnici v Bejrútu. (18. září 2024) Pager
Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s pagerem bylo možné být na příjmu. V posledních letech je proslavil hromadný atentát.

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Témata: atentát

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