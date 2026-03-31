Chtějí zdanit každý GB mobilních dat. Má to být bič na mobilní závisláky

Lukáš Hron
Návrh indické vlády by mohl změnit způsob, jakým občané tohoto jihoasijského státu používají mobilní internet. Ministerstvo komunikací by totiž podle něj mělo zavést daň z mobilních dat.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V zemi, která je jejich největším konzumentem, by se tak podle portálu Financial Express mohl cenově dostupný internet kvůli této absurdní dani stát minulostí. Stát by danil každý spotřebovaný jeden gigabajt mobilních dat, poplatek by činil jednu indickou rupii, tedy v přepočtu zhruba 20 haléřů.

Není pochyb, že hlavním důvodem, proč vláda uvažuje o zavedení takovéto daně, je přísun dalších financí do státní kasy. Tyto finance by ovšem měly být následně investovány do telekomunikačního sektoru. Druhotný důvod je fakt, že zdanění datové spotřeby odradí mobilní uživatele od nadměrné konzumace mobilních dat.

Podle údajů indického regulačního úřadu pro telekomunikační sektor (TRAI) spotřebovalo více než 800 milionů indických mobilních uživatelů za loňský fiskální rok, tedy v období mezi dubnem 2024 a březnem 2025, neuvěřitelných 229 miliard gigabajtů mobilních dat. Úvaha o neobvyklé dani tak není překvapivá.

Zdanění této obří datové spotřeby představuje pro stát, který většinou, co se týče telekomunikačního sektoru vydělává na aukcích frekvencí a licenčních poplatcích, nový zdroj příjmu. Jen za loňský fiskální rok by to představovalo 229 miliard rupií, tedy v přepočtu více než 51 miliard korun. Jenže pro uživatele, jak Financial Express podotýká, to už tak dobrá zpráva není.

V Indii, kde podle portálu Time Doctor průměrný měsíční plat v roce 2025 činil necelých 30 tisíc rupií (necelých sedm tisíc korun), je každé zdražení citelné. U typického tarifu s průměrnou měsíční datovou spotřebou 60 GB by tak nad rámec stávající 18% daně, kterou jsou standardně zatíženy dobíjecí i paušální tarify, zákazník po zavedení daně ze spotřebovaných dat měsíčně zaplatil o 60 rupií (necelých 14 korun) více.

Financial Express navíc podotkl, že v posledních letech ceny mobilních tarifů v Indii prudce vzrostly a nově zamýšlená daň by finanční zatížení obyvatelstva jen prohloubila. U některých rodin by kvůli zamýšlené nové dani mohly měsíční náklady vzrůst o 200 až 300 rupií (45 až 67 korun). Zejména pro pracovníky s denní mzdou i ty na volné noze a také domácnosti nižší střední třídy by to mohlo být zničující – znamenalo by to rozhodování mezi přístupem k internetu a zajištěním potravin.

Výraznými konzumenty mobilních dat jsou například studenti. Mobilní připojení jim umožňuje účastnit se online kurzů, seminářů a jiných vzdělávacích online programů. Zvýšení nákladů za mobilní služby by však rodiče některých studentů mohlo přinutit k omezování spotřeby mobilních dat, což by vedlo ke zkrácení doby studia a důsledkem by bylo prohlubování propasti ve vzdělávání.

Zavedení této absurdní daně by mělo ovšem dopady i na mnohé jiné skupiny obyvatel a ve výsledku by jí trpěli i tvůrci digitálního obsahu či provozovatelé sociálních sítí. Financial Express upozorňuje, že vyšší finanční zatížení by mohlo vytlačit miliony Indů z internetu.

Spotřeba mobilních dat by tudíž klesla, digitální růst by se zpomalil. Levná mobilní data, která jsou v současnosti silnou stránkou Indie, by se tak v případě schválení této kontroverzní daně mohla stát minulostí.

31. března 2026

