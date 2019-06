Špičkový aktuální samsung teď pořídíte se slevou až 12 500 korun

Samsung své top modely představuje v pravidelných termínech. Řadu S na jaře, řadu Note pak koncem léta. To znamená, že v řadě S se už letošní novinky dávno prodávají, ovšem nový Note s pořadovým číslem 10 přijde na řadu až v létě, pravděpodobně v srpnu.

Loňský Note 9 tak je stále aktuálním modelem značky, ale dnes již za úplně jinou cenu, než tomu bylo loni. Aktuální akční ceny zahrnují varianty s pamětí 128 a 256 GB. Tu první aktuálně zakoupíte za 17 990 Kč, což je o 8 000 korun méně, než za kolik se tento model začal loni prodávat.

U některých prodejců ovšem můžete narazit na akční cenu i pro variantu s velkou pamětí 512 GB. Ta běžně stojí 24 990 Kč, ale někteří prodejci jako například Mobil Pohotovost nebo Datart telefon nyní prodávají za 19 990 Kč. Příplatek dva tisíce za větší paměť je velmi atraktivní a především, telefon je o 12 500 Kč levnější než na začátku prodeje. Což je neobvykle vysoká sleva na stále současný model.

Akční slevy platí i na modely řady S. Konkrétně na S9 i S9+. Základní S9 lze nyní zakoupit za 12 990 Kč, větší model s lepším fotoaparátem S9+ vyjde na 14 490 Kč. V obou případech ceny platí u základní verze s pamětí 64 GB. Což není mnoho, ovšem oba modely podporují paměťové karty.

I u řady S9 někteří prodejci mají v akci i modely s větší pamětí. A opět platí, že příplatek se vyplatí. Samsung S9 pak vyjde na 13 990 Kč a model S9+ na 14 990 Kč. V prvním případě tak za výrazně větší paměť připlatíte 1 000 korun, v druhém pak dokonce jen 500 Kč. Samsung dával slušné slevy na modely S9 už loni na podzim, ty současné jsou však ještě vyšší.

Modely S9 a S9+ už mají nástupce, na Samsungy S10 a S10+ ovšem zatím výrobce žádnou slevu nepřipravil. Pouze k nejmenšímu modelu S10e za 19 990 Kč dostanete až do 16. června (což je i termín ukončení výše uvedených slev) sluchátka Galaxy Buds v hodnotě 3 999 Kč zdarma. A to v rámci Samsung Bonusu. To znamená, že po koupi telefonu u autorizovaného prodejce se zákazník zaregistruje a výrobce mu sluchátka pošle.