Do soutěže o smartphone a bezdrátová sluchátka značky vivo jste se mohli zapojit zasláním snímku se zvířecím portrétem. Mohl to být váš domácí mazlíček či jiné zvíře, které jste potkali třeba při procházce jarní přírodou.
Své snímky včetně popisku mohli soutěžící posílat do 22. dubna do 12:00. Každý soutěžící mohl zaslat jen jednu fotografii. Redakce následně vybrala snímky, které splňovaly zadání soutěže a měly kvalitu odpovídající zveřejnění, a zařadila je do soutěžního fotoduelu. O vítězných fotografiích následně rozhodovali čtenářky a čtenáři iDNES.cz v hlasování, které probíhalo od 24. do 30. dubna do 12:00.
3. místo: Ivo Schreiber
Na třetím místě se v soutěžním fotoduelu umístil snímek Iva Schreibera, který fotograficky zvěčnil Merlina, čtrnáctitýdenní štěně rasy Kavalír King Charles španěl. „Koukám, jak je ten svět veliký,“ doplnil autor k soutěžnímu snímku.
Těšit se tak může na bezdrátová sluchátka Vivo Buds Air3 v elegantní barvě Cloud White, která jsou ideální volbou pro milovníky hudby a her.