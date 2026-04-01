Pochlubte se svými zvířecími miláčky. Nebo vyfoťte jakékoli jiné zvíře, které potkáte třeba při procházce jarní přírodou. Stačí zaslat soutěžní fotografii a můžete vyhrát prémiový set obsahující fotomobil Vivo V70 FE, bezdrátová sluchátka Vivo Buds Air3 a rychlonabíječku Vivo 90W Flash Charge nebo bezdrátová sluchátka Vivo Buds Air3.
Soutěž Zvířecí portrét startuje ve středu 1. dubna a své fotografie můžete posílat do středy 22. dubna do 12:00. Poté redakce vybere snímky, které splňují zadání soutěže a mají kvalitu odpovídající zveřejnění, a zařadí je do soutěžní galerie v článku. Následně proběhne hlasování čtenářů a nejlépe hodnocené snímky vyhlásíme v pátek 1. května.
Aby byla fotografie zařazená do hlasování, musí na ní být vyobrazené zvíře. Může jít o portrét vašeho domácího mazlíčka bez ohledu na to, zda jde o psa, kočku, papouška nebo třeba rybičku, ale i hospodářského zvířete či jakékoli jiné zvěře zachycené někde v „divočině“. Kompozice je na vás a vaší kreativitě. Do hlasování nebudou zařazené fotografie, kde nebude zvíře a také snímky, na kterých budou nevhodné motivy.
- Každý soutěžící může poslat jednu soutěžní fotografii
- Autor vítězné fotografie získá prémiový set obsahující fotomobil Vivo V70 FE, bezdrátová sluchátka Vivo Buds Air3 a rychlonabíječku Vivo 90W Flash Charge
- Autoři dalších dvou snímků v pořadí získají bezdrátová sluchátka Vivo Buds Air3
Soutěžní fotografie posílejte ZDE
Výhry v jarní soutěži s vivo
V dubnové fotosoutěži na webu iDNES.cz mohou tři čtenáři vyhrát letošní novinku od značky vivo, která věnovala jednu kompletní sadu a pro další dva výherce připravila stylová sluchátka.
1. výhra: prémiový set vivo V70 FE Blue
Hlavní výhrou je vivo V70 FE Blue – prémiový set s bezdrátovými sluchátky TWS vivo Buds Air3 a rychlonabíječkou vivo 90W Flash Charge. Model přináší špičkovou kombinaci výkonu, stylu a pokročilých fotografických funkcí, které ocení každý, kdo chce ze svých snímků dostat maximum.
Díky špičkovému 200MP fotoaparátu s optickou stabilizací (OIS) zachytíš každý detail s maximální ostrostí, zatímco AI Aura Light Portrét zajistí dokonale nasvícené portréty v každé situaci. Telefon je navržen pro náročné uživatele, kteří chtějí spojit kreativitu se spolehlivým výkonem – o ten se stará extrémně výkonná 7000 mAh BlueVolt baterie, která bez problému zvládne celý den i náročnější použití. Rychlé doplnění energie pak zajišťuje 90W FlashCharge nabíjení. Samozřejmostí je i vysoká odolnost díky certifikaci IP68 a IP69, takže se nezalekne ani vody nebo prachu.
2. a 3. výhra: vivo Buds Air3 White
Vivo Buds Air3 v elegantní Cloud White barvě jsou ideální volbou pro milovníky hudby a her. Se svou extrémní lehkostí pouhých 3,6 g na sluchátko a ergonomickým semi-in-ear designem zaručují pohodlí při dlouhém nošení. Užijte si až 50 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem, které poskytuje rychlé dobití - 10 minut nabíjení vám dá 3 hodiny hudby. IP54 odolnost zaručuje ochranu před potem a deštěm.