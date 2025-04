Do soutěže o smartphony a bezdrátová sluchátka značky vivo jste se mohli zapojit zasláním snímku, který co nejlépe zachycuje styl a energii ve vašem životě. Mohl to být pohyb, dynamika, silná emoce nebo unikátní vizuální styl.

Autor vítězné fotografie získá špičkový smartphone vivo V50, autor druhého snímku v pořadí pak smartphone vivo V50 Lite 4G, na autora třetího snímku čekají bezdrátová sluchátka vivo TWS 3e. O vítězných fotografiích nyní rozhodnou čtenářky a čtenáři iDNES.cz v hlasování.

Hlasování začíná ve středu 16. dubna v 12:00 a končí v úterý 22. dubna v 12:00. Vítěze vyhlásíme ve středu 23. dubna.

Své snímky včetně popisku mohli soutěžící posílat do 15. dubna do 12:00. Každý soutěžící mohl zaslat jen jednu fotografii. Redakce následně vybrala snímky, které splňovaly zadání soutěže a měly kvalitu odpovídající zveřejnění, a zařadila je do soutěžní galerie.

Pravidla soutěže najdete zde.