Část 1/3

Vivo V50

Do soutěže o smartphony a bezdrátová sluchátka značky vivo jste se mohli zapojit zasláním snímku, který co nejlépe zachycuje styl a energii ve vašem životě. Mohl to být pohyb, dynamika, silná emoce nebo unikátní vizuální styl. Kompozice byla na soutěžících a jejich kreativitě.

Své snímky včetně popisku mohli soutěžící posílat do 15. dubna do 12:00. Každý soutěžící mohl zaslat jen jednu fotografii. Redakce následně vybrala snímky, které splňovaly zadání soutěže a měly kvalitu odpovídající zveřejnění, a zařadila je do soutěžní galerie. O vítězných fotografiích následně rozhodovali čtenářky a čtenáři iDNES.cz v hlasování, které probíhalo od 16. do 22. dubna do 12:00.

3. místo: Lenka Votápková

Na třetím místě se ve čtenářském hlasování umístil snímek Lenky Votápkové s názvem Když tančím, tak žiju.

Těšit se tak může na bezdrátová sluchátka vivo TWS 3e Blue v ceně 1 499 Kč, která disponují inteligentním aktivním odrušením hluku a dlouhou výdrží na jedno nabití.