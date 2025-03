Život je plný energie, adrenalinu; životní vášní může být i umění, hudba či móda. Zachyťte v jedné fotografii co nejlépe styl a energii ve vašem životě. Může to být pohyb, dynamika, silná emoce nebo unikátní vizuální styl. Na autory nejlepších fotografií čekají špičkový smartphone vivo V50, tenký smartphone vivo V50 Lite s obří baterií nebo bezdrátová sluchátka vivo TWS 3e.

Vivo V50

Soutěž Energie tvého života startuje ve čtvrtek 27. března ve 12:00, čtenáři iDNES.cz mohou své fotografie posílat do úterý 15. dubna do 12:00. Vybrané snímky, které splní zadání soutěže a budou mít kvalitu odpovídající zveřejnění, redakce zařadí do soutěžní galerie. Hlasování čtenářů bude probíhat od 16. dubna od 12:00 do 22. dubna do 12:00. Nejlépe hodnocené snímky vyhlásíme 23. dubna.

Aby byla fotografie zařazena do hlasování, musí na ní být vyobrazené vyjádření stylu a energie vašeho života a soutěžící musí být jejím autorem. Kompozice je na vás a vaší kreativitě. Do hlasování nebudou zařazené fotografie, které nesplní soutěžní zadání, nekvalitní fotografie a také snímky, na kterých budou nevhodné motivy.

Každý soutěžící může poslat jednu soutěžní fotografii

Autor vítězné fotografie získá špičkový smartphone vivo V50 v hodnotě 14 999 Kč

Autor druhého snímku v pořadí získá smartphone vivo V50 Lite 4G v ceně 6 299 Kč

Autor třetího snímku v pořadí získá bezdrátová sluchátka vivo TWS 3e Blue v ceně 1 499 Kč

Pravidla soutěže najdete zde.