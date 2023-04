Vyberte nejlepší fotku jara v rozpuku. Vítěz vyhraje špičkový fotomobil

Jaro je kouzelné. Příroda se probouzí, krajina se začíná zelenat, objevují se první květy. Posílat jste mohly snímky prvních květů z vaší zahrádky či balkonu, zachytit jste mohli i jaro na procházce přírodou. Na autory nejlepších fotografií čeká špičkový fotomobil Vivo X90 Pro nebo bezdrátová sluchátka Vivo TWS 2 ANC s aktivním potlačením okolního hluku.

Soutěž Jaro v rozpuku odstartovala v pondělí 3. dubna, své fotografie jste mohli posílat do neděle 23. dubna. Redakce následně vybrala snímky, které splnily zadání soutěže a měly kvalitu odpovídající zveřejnění. Ty zařadila do soutěžní galerie. Nyní je to na vás, čtenářích, právě vy svými hlasy rozhodnete o vítězných snímcích. Nejlépe hodnocené snímky vyhlásíme 1. května.

Do hlasování byly zařazeny fotografie s vyobrazením poupěte, květu, lístku či jiné části jarních rostlin nebo dřevin. Kompozice byla na vás a vaší kreativitě. Do hlasování nebyly zařazeny fotografie bez motivu probouzející se přírody a také snímky s nevhodnými motivy.

Každý soutěžící mohl poslat jednu soutěžní fotografii

Autor vítězné fotografie získá špičkový smartphone Vivo X90 Pro v hodnotě 26 999 Kč

Autoři dalších dvou snímků v pořadí dostanou bezdrátová sluchátka Vivo TWS 2 ANC v hodnotě 2 999 Kč

Pravidla soutěže najdete zde.