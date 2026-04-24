Hlasujte pro nejlepší fotky zvířecího portrétu. Vítězná vyhraje fotomobil vivo

Do soutěže o smartphone a bezdrátová sluchátka značky vivo jste se mohli zapojit zasláním snímku zvířecího portrétu. Mohl to být váš domácí mazlíček či jiné zvíře, které jste potkali třeba při procházce jarní přírodou.
Autor vítězné fotografie získá prémiový set obsahující fotomobil Vivo V70 FE, bezdrátová sluchátka Vivo Buds Air3 a rychlonabíječku Vivo 90W Flash Charge, autoři druhého a třetího snímku v pořadí pak bezdrátová sluchátka Vivo Buds Air3. O vítězných fotografiích nyní rozhodnou čtenářky a čtenáři iDNES.cz v hlasování.
Hlasování začíná ve pátek 24. dubna ve 12:00 a končí ve čtvrtek 30. dubna ve 12:00. Vítěze vyhlásíme v pátek 1. května.
Své snímky včetně popisku mohli soutěžící posílat do 22. dubna do 12:00. Každý soutěžící mohl zaslat jen jednu fotografii. Redakce následně vybrala snímky, které splňovaly zadání soutěže a měly kvalitu odpovídající zveřejnění, a zařadila je do soutěžního fotoduelu.
Elo je fér hodnocení, jako v šachu
Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Ela určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu.
Výhry v jarní soutěži s vivo
V dubnové fotosoutěži na webu iDNES.cz mohou tři čtenáři vyhrát letošní novinku od značky vivo, která věnovala jednu kompletní sadu a pro další dva výherce připravila stylová sluchátka.
1. výhra: prémiový set vivo V70 FE Blue
Hlavní výhrou je vivo V70 FE Blue – prémiový set s bezdrátovými sluchátky TWS vivo Buds Air3 a rychlonabíječkou vivo 90W Flash Charge. Model přináší špičkovou kombinaci výkonu, stylu a pokročilých fotografických funkcí, které ocení každý, kdo chce ze svých snímků dostat maximum.
Díky špičkovému 200MP fotoaparátu s optickou stabilizací (OIS) zachytíš každý detail s maximální ostrostí, zatímco AI Aura Light Portrét zajistí dokonale nasvícené portréty v každé situaci. Telefon je navržen pro náročné uživatele, kteří chtějí spojit kreativitu se spolehlivým výkonem – o ten se stará extrémně výkonná 7000 mAh BlueVolt baterie, která bez problému zvládne celý den i náročnější použití. Rychlé doplnění energie pak zajišťuje 90W FlashCharge nabíjení. Samozřejmostí je i vysoká odolnost díky certifikaci IP68 a IP69, takže se nezalekne ani vody nebo prachu.
2. a 3. výhra: vivo Buds Air3 White
Vivo Buds Air3 v elegantní Cloud White barvě jsou ideální volbou pro milovníky hudby a her. Se svou extrémní lehkostí pouhých 3,6 g na sluchátko a ergonomickým semi-in-ear designem zaručují pohodlí při dlouhém nošení. Užijte si až 50 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem, které poskytuje rychlé dobití - 10 minut nabíjení vám dá 3 hodiny hudby. IP54 odolnost zaručuje ochranu před potem a deštěm.