Zranil kolegu mobilem, vyfasoval rok vězení s podmínkou

Na první pohled může případ, který řešily jihokorejské soudy, působit komicky, nicméně v současnosti nejde pravděpodobně o nic neobvyklého. První, co má totiž člověk během hádky po ruce, je mnohdy právě smartphone. A zjevně byl tou první věcí po ruce i při únorové hádce dvou kolegů. Patrně by skončila jen poškozeným mobilem, jenže útočník jím svého soka trefil přímo do obličeje.

A to tak nešťastně, že si to kvůli zlomeninám obličejových kostí vyžádalo pětitýdenní léčení. Útočník byl následně obviněn z ublížení na zdraví a spor kolegů se tak dostal před Ústřední okresní soud v Soulu. U soudu se obviněný podle portálu The Korea Herald bránil argumentem, že smartphone není všeobecně považován za nebezpečnou zbraň, a nejde tak o trestný čin.

V jihokorejském trestním zákoně sice není nebezpečná zbraň blíže specifikována, nicméně skutková podstata činu byla naplněna. Příslušný článek totiž stanovuje výši trestu za tělesné zranění způsobené nebezpečnou zbraní. Útočníkovi v takovém případě hrozí trest odnětí svobody v délce maximálně deseti let, přičemž nejnižší sazba je jeden rok.

Argument obžalovaného u soudu ovšem neobstál. Podle soudce není důležité, zda je či není daný předmět podle zákona nebezpečnou zbraní, ale je nutné přihlížet zejména k tomu, zda jeho použitím může útočník ohrozit protistranu a způsobit jí zranění. Nepřímo tak naznačil, že i smartphone může být v dané situaci považován za nebezpečnou zbraň.

Soud toto přesvědčení stvrdil rozsudkem, byť na nejnižší možné trestní hranici. „Smartphonový ninja“ může být nakonec rád, díky shovívavosti soudce odešel „jen“ s dvouletou podmínkou. Při jejím porušení, a to i třeba bude-li další hádku řešit pomocí smartphonu, ho ovšem čeká roční vězení.