Souboj těžké váhy. Který ultrasmartphone fotí nejlépe?

Všechny si říkají Ultra. Jsou to smartphony obvykle té nejvyšší cenové kategorie, ovšem najde se i výjimka. Nabízíme vám srovnání fotografií pořízených modely od Samsungu, Huaweie, Motoroly a Xiaomi.

Véčko od Samsungu bude výkonnější. Dočká se i lepšího fotoaparátu

Samsung zanedlouho představí své nové véčko Galaxy Z Flip 6. To by mělo oproti modelu Galaxy Z Fold 6 dostat výrazné vylepšení, co se týče výkonu a fotoaparátů.