Sony se pochlubilo novým AI fotografickým asistentem, který má u čerstvě představené nové generace vrcholného modelu podle společnosti pomáhat pořizovat dechberoucí fotky. Své tvrzení na síti X doprovodila ukázkovými snímky. A se zlou se potázala. Diskutéři se totiž obratem opřeli do kvality umělou inteligencí vylepšených fotek.
Na zásah AI do fotografií vsadilo Sony u nové generace svého vrcholného smartphonu, modelu Xperia 1 VIII. Zadní fotomodul je osazen trojicí 48Mpix snímačů: hlavní se světelností f/1,9 a opitickou stabilizací, 2,9násobně přiblížený teleobjektiv s optickou stabilizací a ultraširoký.
Špičková Xperia 1 VIII se začne prodávat až v červnu, ale jen na vybraných trzích. Telefon je to drahý, luxusní a s výbornou výbavou.
Od vrcholu nabídky se jako tradičně očekává špičkový výkon, a to ve všech ohledech. Tedy i co se týče kvality fotografií. Ačkoli nasazení umělé inteligence není nic výjimečného, tak případ Sony je důkazem, že nic se nemá přehánět. Ukázkové snímky v lidech vzbuzují otázku, komu snímky překrucující skutečnost vlastně prospějí.
Podle Sony nový AI fotografický asistent s technologií Xperia Intelligence vdechuje příběhům život – na základě objektu, scény a počasí navrhuje expresivní možnosti úpravy barev, expozice či bokehu. Jenže vylepšené snímky jsou ve výsledku preexponované a ztrácejí detaily.
Na síti X se tak objevila řada memů upozorňujících na zjevný přešlap Sony. Takto podle uživatele Vladimir_T82 vypadá prohlížení fotografií se zapnutým AI asistentem.
Autor: Vladimir_T82/X
„Vážně, není to žádná revoluce, jen kazí fotky tou AI šmouhou,“ přisadil si uživatel malerfique.
Autor: malerfique/X
Lidem vadí nejvíce právě preexponovanost upravených snímků. Podle některých bude při jejich prohlížení nezbytné použít opravdu účinnou ochranu zraku. Takto to vidí uživatel KVerne2.
Autor: KVerne2/X
Uživatel feo_san na nepatřičné zásahy AI do finálních snímků poukázal prostřednictvím původní a „vylepšené“ fotografie soch moai, tedy tajemných kamenných soch z Velikonočního ostrova.
Autor: feo_san/X
Vylepšení fotografií pomocí algoritmů není u mobilních značek nikterak výjimečné. Cílem je dosažení co nejpřirozenějšího, resp. nejreálnějšího vyobrazení fotografované scény či objektu. Že zrovna toto není aktuálně silná parketa Sony poukázal i uživatel garfieldII.
Autor: garfieldII/X
Umíte si představovat skupinový snímek pořízený Xperií 1 VIII? Tady jeden zveřejnil uživatel veermasrani, samozřejmě vylepšený umělou inteligencí.
Autor: veermasrani/X
Přispěl i uživatel CryptoChris7391, který si všiml, že podobně vylepšené snímky si na telefonu patrně prohlížel i Elon Musk při jedné z návštěv Číny.
Autor: CryptoChris7391/X
Často využívaným meme je to se známým technologickým youtuberem MKBHD. Není to zdaleka poprvé, co je použito v souvislosti s nepatřičně vylepšenými fotografiemi. A tak jej třeba uživatel alexandruneag3 neváhal využít i nyní v případě přešlapu Sony.
Autor: alexandruneag3/X
To uživatel misha1350 připomněl, že podobné přešlapy nemá jen Sony. Nicméně to, co mu japonská společnost předložila, jej přesvědčilo zůstat přesto u levnější čínské konkurence.
Autor: misha1350/X
A další z řady interpretací na téma neúměrné přeexponování snímku umělou iinteligencí, tentokrát od uživatele jonathanbylos.
Autor: jonathanbylos/X
Tímto meme přispěl uživatel thejoelancaster.
Autor: thejoelancaster/X
Uživatel itscomentarista poukázal především na celkové zkreslování reality. Zatímco primárním cílem softwarového vylepšování originálních fotek bývá dosažení větší živosti, tak Sony potlačením saturace přidalo spíše na dramatičnosti.
Autor: itscomentarista/X
Další z mnoha parafrází neuměrného zásahu umělé inteligence do snímků pořízených smartpohnem Sony Xperia 1 VIII, tentokrát od uživatele FabienBouns.
Autor: FabienBouns/X
Na zvrácené vnímání reality společností Sony poukázal uživatel thejoelancaster i prostřednictvím tohoto memu: dieta podle xperie.
Autor: thejoelancaster/X
Uživatel mike_bytheocean si všiml, že mezi fotografiemi, které Sony zveřejnilo, je i jeden neupravený snímek. A tak si dovolil doplnit i ten po zásahu AI fotografického asistenta použitého u Xperie 1 VIII.
Autor: mike_bytheocean/X
V Česku novinka dostupná nebude, Sony mobily z českého trhu stáhlo. Na některých trzích v Evropě se však telefon prodávat bude. Stejně jako předchůdci to je špičkový model za velmi vysokou cenu. A se zajímavým designem.
Existovat budou dvě paměťové varianty, které se liší i barvou krytu. Základní s 256GB pamětí budou v prodeji v černé, bordó a stříbřité barvě. V rámci předobjednávek bude Sony dávat jako bonus sluchátka WH-1000 XM6 v hodnotě necelých 10 000 korun.
Samotný telefon však v základní 256GB verzi bude stát v přepočtu téměř 40 000 korun. Pokud by zákazník chtěl větší paměť, tak mu Sony dopřeje 1TB verzi. Ale jen ve zlatém provedení a za 52 000 korun.
Sony je špičkovým výrobcem fotomodulů a novinku osadil trojicí 48Mpix snímačů z vlastní dílny s logem Exmor. Optika je od Zeissu. Ohniskové vzdálenosti jsou na obrázku, dodejme, že teleobjektiv má až 2,9× přiblížení a optickou stabilizaci. Tou disponuje i hlavní snímač.
Telefon pohání špičkový čip Snapdragon 8 Elite gen 5 a v Evropě budou na trhu dvě paměťové verze. Uživatelskou jsme už zmínili s ohledem na cenu, operační je u základní verze 12 GB, u dražší pak 16 GB. Existovat pak mají i varianty s 512 GB uživatelské paměti.
Displej má úhlopříčku 6,5 palce při FHD+ rozlišení. Obnovovací frekvence je variabilní do 120 Hz. Displej kryje sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, stejně jako zadní stranu telefonu. Přední kamerka má rozlišení 12 Mpix.
Sony si u mobilů dává záležet i na audiu. Takže je zde podpora Hi-Res audia včetně bezdrátového a snad všech formátů digitální hudby. Takovou perličkou, či spíš audio bonbónkem je pak přítomnost sluchátkového konektoru. Což je u prémiového mobilu dnes naprostá rarita.
Přestože si internet dělá z určité funkce telefonu šoufky, tak celkově je to špičkový model, který navazuje na předchůdce. Zájemci z Česka si však pro něj budou muset zajet do zahraničí, třeba do Německa.
