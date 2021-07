Když Nokia, tak proč ne Sony. Designer oživuje legendární Walkmany

Mobilní trh nadále přichází o tradiční mobilní značky. Tou (zatím) poslední je jihokorejské LG, jehož mobilní divize se po letech trápení stane zanedlouho minulostí. A to jen chvíli před tím, než by společnost na trh uvedla avizovaný revoluční rolovací smartphone (více viz Potvrzeno, LG končí se smartphony. Budou jen do vyprodání zásob). Dlouhodobě na hraně propasti balancuje i třeba japonské Sony. Časy slávy této legendy jsou prakticky minulostí. Avšak i v její minulosti by se našly modely hodné reinkarnace. Tedy minimálně podle youtubového kanálu GSMaholic.

Právě na něm se totiž objevilo video, které oprašuje legendární modelovou řadu japonských mobilů z dob dnes již neexistujícího spojenectví se švédským Ericssonem. Konkrétně je řeč o řadě W, tedy modelech zaměřených na přehrávání hudby. Název řady byl odvozen od slova Walkman, tedy zařízení, které není japonskému Sony nikterak cizí.



Chorvatský GSMaholic si vzal na mušku samotného zakladatele této řady, dnes již 16 let starý model W800. Ten byl historicky prvním mobilem Sony, který používal značku Walkman. Koncept Sony W2021 5G má být jeho reinkarnací v podobě moderního smartphonu. Na první pohled je patrné, že autor zůstal věrný i jednomu z hlavních vizuálních poznávacích znaků zmíněné řady. Tou byla výrazná oranžová barva, kterou se modely W odlišovaly od ostatních tehdejších modelových řad Sony Ericssonu.

Hudební fajnšmekry by telefon potěšil především přítomností aplikace pro nastavení audio výstupu či dvojicí výkonných reproduktorů, zajímavý je však i po vizuální stránce. Dominantou pravděpodobně kovových zad je výrazné logo Walkman, v jejich horní části se pak nachází horizontálně situovaná fotosestava s optikou Zeiss čítající čtyři snímače. Autor je namísto obvyklého propojení jednolitým fotomodulem ponechal každý samostatně vystupovat z plochy zad. Praktickým detailem je pak umístění hudebního konektoru: na vrchu telefonu přesně uprostřed, tedy protilehle nabíjecímu USB-C konektoru.

Ale zpět ke kruhovým prvkům, ty tu jsou totiž jakousi designovou záležitostí. Kruhové jsou totiž i výstupy reproduktorů či většina ovládacích tlačítek, tedy trojice tlačítek v horní části levého boku sloužící k ovládání hudebního přehrávače či dvojice tlačítek k ovládání hlasitosti na pravém boku, pod nimiž se nachází patrně aktivační tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů. Slot pro SIM a paměťovou kartu se nachází na levé straně, spoušť fotoaparátu je pak situována do spodní části pravého boku.



U původního modelu byla kvalita fotoaparátu nedůležitým parametrem, od toho měla značka Sony Ericsson modelovou řadu K. Nicméně v případě konceptu W2021 už samotný počet snímačů naznačuje, že jeho fotografické schopnosti by tentokrát nestály v ústraní, byť jim jeho autor nepřiřadil žádné konkrétní parametry. V současnosti, kdy je u smartphonů kvalita fotoaparátu jedním z rozhodujících faktorů, by bylo prakticky kontraproduktivní se v tomto ohledu inspirovat původními modely W.

Sony Ericsson se s řadou W rozloučil už před deseti lety. Nebyl nicméně jedinou mobilní značkou, která v minulosti nabízela hudební mobily. Modely, u nichž byl velký důraz kladen na kapacitu uživatelské paměti, reproduktory, podporu kodeků či kvalitní sluchátka, měly v nabídce například i Motorola (řada Rokr) či Nokia (modely s přídomkem XpressMusic).

Právě Nokia byla první, kdo svou hudební minulost oprášil, když loni v březnu představila obyčejný model 5310. Podle společnosti HMD Global, která původně finskou značku v současnosti vlastní, je tento model spadající do její „retro“ edice inspirován právě někdejšími modely hudební řady XpressMusic. Valného úspěchu se však nedočkal, zůstal ve stínu úspěšnějších retro modelů 3310 a 8110 4G, tedy moderních pojetí výrazně legendárnějších předobrazů.