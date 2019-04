Mobilní divizi Sony se stále nedaří, bude opět masivně propouštět

14:37 , aktualizováno 14:37

Sony se z mobilního trhu nehodlá stáhnout, již v roce 2015 to naznačil tehdejší šéf mobilní divize Hiroki Totoki. Společnost tak i přes klesající prodeje dělá vše pro to, aby na trhu setrvala. Krátce po oznámení přesunu produkce do Thajska přichází s neúprosným krokem. Výrazně zredukuje pracovní síly.