Spojují nás s jinými lidmi bez ohledu na to, jak jsou daleko, servírují nám nepřeberné množství informací, dokážou nás zabavit. A to klidně i na dlouhé hodiny. Jenže nás odtrhávají i od reality; od přítomnosti, lidí i nás samotných. Je jen na nás, nakolik dovolíme, aby smartphony, respektive současné technologie všeobecně ovlivňovaly naše životy. Právě na to se nyní v ulicích brazilského Rio de Janeira snaží sobě vlastním způsobem upozornit devětatřicetiletý umělec Beto Gatti.

V rámci urbanistické intervence Digitální primát ovládly pět veřejných prostor ve městě samby sochy „hyperpropojených“ opic, opic pohroužených do mobilních telefonů. Sérii, jejíž součástí jsou i některá jeho dřívější díla, Gatti pojmenoval Původ. Nyní, kdy závislost na smartphonech nabrala během posledních let na závažnosti, je oprášil a vtiskl jim novou podobu: jde o až dvoumetrové bronzové sochy.

„Původ. Narodil jsem se do paradoxu skutečného a digitálního světa. Dříve jsme hodně používali encyklopedie a časopisy. Dnes máme celou univerzitu v kapse. Už neexistují žádné hranice pro přístup k informacím, pro jejich vstřebávání ani pro zveřejnění naší práce. Ale abychom toho mohli využít, musíme být tam. Ne tady,“ zamyslel se Gatti při zrodu díla Původ.

To má podle něj poukázat, že žijeme novou éru lidské existence: „Rodí se člověk 2.0 – z kryptoměn, metaverze, umělé inteligence, možná nového druhu. A pak se ptám: Je to konec začátku, nebo začátek konce?“

Gattiho sochy primátů s pohledy upřenými na smartphony, které jsou rozmístěné po Rio de Janeiru, rychle upoutaly pozornost kolemjdoucích. Mnohé nutí k zamyšlení a kritickému pohledu rostoucí závislosti společnosti na technologiích, zejména pak mobilních zařízeních.

„Dává mi to pocit, že jsme více propojeni s chytrými telefony než s realitou okolo nás, s lidmi, které známe. Vztahy se staly mnohem virtuálnějšími než osobními. A to nás srovnává. Myslím, že představa, že jsme všichni opice, vyjadřuje pojem rovnosti, a dokonce i návrat k našemu vlastnímu původu a zkušenostem,“ řekl agentuře Viory návštěvník druhého největšího brazilského města Rodrigo.

„Myslím, že je to výzva k zamyšlení a zvážení úrovně odcizení, kterou zažíváme. A také k zamyšlení se nad tím, budeme-li v tomto chování pokračovat, tak se budeme čím dál víc přibližovat k tomu, abychom se stali iracionálními bytostmi,“ zamyslela se návštěvnice Cristina a dodala: „Opice, respektive lidoopi nám ukazují, že jsme si s nimi velmi blízcí, dokonce i geneticky. Jaká rozhodnutí musíme tedy učinit, abychom se nevrátili k naší vlastní primitivnosti?“

Sochy primátů se smartphony od Beta Gattiho, jehož díla jsou vystavována ve městech po celém světě a jsou zastoupena i v řadě významných galerií a sbírek, budou v ulicích Rio de Janeira k vidění do 10. června.