To bude jízda. Nové čipy udělají z mobilů extrémně výkonné bestie

Je poměrně obvyklou situací, že se výrobci smartphonů každoročně předhánějí v tom, kdo jako první uvede novinku s nejmodernějším čipem od Qualcommu. Tato firma nyní spolu s představením modelu Snapdragon 8 Elite závod zahájila, nicméně už teď jí šlape na paty model Dimensity 9400 od MediaTeku, který se již dokonce stihl uplatnit v prvních mobilech.

Čipu Snapdragon 8 Elite vybral Qualcomm nový název, předchůdci doposud měli označení Gen 1, Gen 2 a Gen 3. Gen 4 se však mění na Elite, což možná bude i proto, že čtyřka je v asijských zemích považována za nešťastné číslo. Další vysvětlení pak spočívá v tom, že se Qualcomm snaží sjednotit názvy se svou novou řadou X Elite čipů, které používá v noteboocích. S čipem X Elite koneckonců i novinka 8 Elite sdílí výkonná jádra architektury Oryon.

Nejdřív pár technických detailů. Čip Snapdragon 8 Elite je vyrobený na 3nm procesu a nabídne osm jader, dvě o taktu 4,32 GHz a šest schopných dosahovat taktu až 3,53 GHz. Grafiku pak má na starost nový čip Adreno 830, který by měl nabídnout až 40% nárůst výkonu oproti předchozí generaci. Efektivita procesoru by se měla zvýšit o 45% a zároveň dosáhne také o 44% efektivnější spotřeby baterie. Alespoň to tvrdí výrobce a nový 3nm výrobní proces by to měl umožnit.

Mezi další vylepšení pak také patří vylepšený procesor pro umělou inteligenci a také fakt, že by měl tento čip do budoucna podporovat až 8 nových verzí operačního systému Android. Pokud vám tedy přijde nový telefon s tímto čipem a Androidem 15, výrobce bude mít možnost vám zajistit podporu až do Androidu 23.

Dostupná data ze srovnávacích portálů jako je Nanoreview naznačují, že třeba v porovnání s loňským čipem Snapdragon 8 Gen 3 je podle výkonnostního testu AnTuTu novinka o 47% výkonnější, Geekbench 6 pak naznačuje rovněž 47% zlepšení, ovšem v porovnání výkonu jednoho jádra, při porovnání všech jader je pak nárůst výkonu o 38 %. I to je pořád opravdu velký skok.

Že by novinka od Qualcommu utekla všem konkurentům se úplně říci nedá. MediaTek aktuálně už vypustil do světa čip Dimensity 9400 a jejich porovnání je celkem těsné. AnTuTu hlásí pouhý jednoprocentní náskok ve prospěch nového snapdragonu, naopak Geekbench 6 přiznává čipu od Qualcommu 13% výhodu v poměřování výkonu na jednom jádře a 12% výhodu při testu všech jader.

Čip Dimensity 9400 se již objevil v sestavě novinek X200 od výrobce Vivo, které mají čerstvě za sebou čínskou premiéru (zde naše dojmy přímo z Pekingu), brzy se jej chystá využít také Oppo a Xiaomi. Na nový čip od Qualcommu si pak brousí zuby chystané modely Honor Magic 7, Asus ROG Phone 9 OnePlus 13, Xiaomi 15 a Realme GT 7 Pro a samozřejmě i chystaný špičkový samsung. Modely od Honoru a OnePlusu zřejmě stihnou uvedení na domácí čínský trh ještě do konce října.