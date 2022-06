Nebyla jen na volání. Z budky jste poslali textovku či e-mail

Když prší, tak pod mobil se neschováte, do budky ano. Těmito slovy uvedl Vladan Crha, tiskový mluvčí tehdejšího provozovatele veřejných automatů, novou službu, kterou v nich bylo možné využít. Je tomu již dvacet let, co mohli lidé poprvé odeslat SMS či e-mail také z telefonní budky.