Prodeje smartphonů s ohebným displejem raketově porostou

Podle analytiků ze společnosti Strategy Analytics by se v roce 2025 mělo prodat na celém světě zhruba 100 milionů chytrých telefonů s ohebným displejem. Firma tento odhad zveřejnila ještě před aktuální koronavirovou krizí, nicméně je pravděpodobné, že do roku 2025 se výrobci mobilních telefonů ze současného otřesu vzpamatují a v dlouhodobém hledisku by se tak plány a odhady příliš měnit nemusely.

Pro porovnání, v roce 2019 se smartphonů s ohebným displejem prodalo méně než milion kusů a trhu jasně dominovaly Samsung (jednička) a Huawei (dvojka). „Ohebné přístroje budou po následující dekádu nejrychleji rostoucím segmentem na trhu prémiových smartphonů,“ říká Ville-Petteri Ukonaho ze Strategy Analytics. Od letošního roku do segmentu vstupuje Motorola a očekává se, že v jeho závěru se přidá i čínské TCL. Podle analytiků pak bude mít do roku 2025 ohebný model ve své nabídce každý z významných výrobců včetně Applu.

Prozatím jsou pro zákazníky hlavní překážkou v koupi smartphonu s ohebným displejem vysoká cena, nízká výrobní kapacita displejů a nejistá spolehlivost a trvanlivost techniky. „Technické potíže ohebných telefonů však nejsou neřešitelné a očekáváme, že si s nimi výrobci v následujících letech poradí,“ říká Ukonaho.

I tak zůstanou ohebné smartphony v minimálně pětiletém horizontu stále relativně exkluzivní záležitostí. Sto milionů prodaných kusů za rok bude totiž stále jen malá část trhu. Vždyť v loňském roce se na světě prodalo přes 1,4 miliardy chytrých telefonů, takže i kdyby trh do roku 2025 pouze stagnoval a nerostl, představovaly by předpokládané prodeje přístrojů s ohebným displejem jen něco přes sedm procent trhu. Analytici se ovšem mohou ve svých odhadech mýlit a skutečná čísla mohou být jak daleko větší, tak i podstatně pesimističtější.