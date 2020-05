Našli ho mrtvého. V rukách držel smartphone připojený k nabíječce

Dvoudenní absence Tinnakorna Rattanauppaphana v zaměstnání nebyla podle jeho přátel obvyklá, a tak se první květnový pátek rozhodli zjistit, co za ní vězí. Vypravili se proto do Rattanauppaphanova pronajatého bytu v severothajské provincii Nan.

Svého kamaráda podle portálu Daily Mail našli, jak leží pod oknem na matraci s telefonem připojeným k nabíječce, která byla zapojená do vedle položeného prodlužovacího kabelu. V domnění, že jen spí, se ho snažili probudit. Jenže na nic nereagoval. Na místo proto přivolali policii, která potvrdila to, co patrně již tušili. Jejich kolega byl mrtvý.

Podle policistů zemřel patrně již před dvěma dny, čímž se vysvětlila mladíkova absence v zaměstnání. Jeho mladší kolegové přitom shodně potvrdili, že Rattanauppaphan neměl žádné osobní problémy a ani nepřátele. Nikdy se jim s žádnými problémy prý nesvěřil. Věděli ovšem, že jeho velkou vášní bylo hraní online mobilních her, kterému věnoval značnou část volného času.

A právě to se mu zjevně stalo osudným. Vyšetřovatelé totiž možnost násilné smrti ještě na místě vyvrátili, nic prý nenaznačovalo, že by příčinou bylo cizí zavinění. Nicméně na oteklých rukách mladíka našli popáleniny v místech, kde se jimi dotýkal smartphonu a nabíječky.

„Věříme, že byl usmrcen elektrickým proudem, protože jevil známky jeho zasažení. Příčina smrti je také v souladu se svědectvím přátel i rodiny, podle nichž trávil spoustu času hraním mobilních her,“ uvedl poručík Samran Wongchaiya.

Policie tak Rattanauppaphanovu smrt ve zprávě z místa „činu“ označila za nehodu.

Nejde o výjimečnou nehodu. Výrobci varují marně

Zdaleka přitom nejde o jedinou takovou nehodu. Například v červenci 2018 byl bez známek života ve své ložnici nalezen po uhašení požáru Nazrin Hassan, generální ředitel malajské společnosti Cradle Fund. Příčinou jeho smrti byla exploze jednoho ze dvou nabíjejících se mobilů (více viz Nabíjení mobilu u postele se mu stalo osudným. Ocitl se v pasti).



V březnu 2018 přišla o život osmnáctiletá dívka z východoindické vesnice Kheriakani. Svůj vybitý telefon připojila k nabíječce, aby mohla zavolat příbuzným. Telefon ovšem krátce poté explodoval (více viz Vybitý telefon připojila kvůli hovoru k nabíječce. Stálo ji to život).

K jednomu z posledních obdobných případů došlo loni v říjnu v Kazachstánu. Teprve čtrnáctiletá dívka tehdy zemřela poté, co jí během spánku těsně u hlavy explodoval nabíjející se mobil. Policie sdělila, že dívka zemřela okamžitě po výbuchu na následky vážných poranění hlavy (více viz Dívka usnula s telefonem u hlavy. Mobil vybuchl a zabil ji).

Mnozí mobilní výrobci již dříve uživatele opakovaně varovali, aby nepoužívali neoriginální výrobky, zejména baterie a nabíjecí adaptéry včetně kabelů. Na nebezpečné nabíječky pocházející z Číny loni upozornila i Česká obchodní inspekce a okamžitě zakázala jejich prodej (více viz Tyto nabíječky nepoužívejte. Mohou způsobit smrtelný úraz, varuje ČOI). Jen o necelý měsíc později se počet zakázaných nabíječek na českém trhu rozšířil na pět modelů (více viz Pozor na tyto nebezpečné nabíječky mobilů. Mohou vás i zabít).