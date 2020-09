Kdysi legendární vysouvací mobily lze již pár let považovat za „vyhynulý druh“. To ovšem neznamená, že by si tato konstrukce nenašla fanoušky i v době smartphonové. Jako jediné se ji snažilo udržovat BlackBerry, byť v osobitém stylu. Designéři ovšem věří v její oživení, oprašují ji i v podobě divných konceptů.

Autor: TechConfiguration