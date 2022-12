Smartphony s takovou výbavou bychom si v redakci pod stromeček nekoupili

Tradiční předvánoční přehled, co by si redaktoři Mobil.iDNES.cz pod stromeček nepořídili, připravujeme už řadu let. Kdysi jsme zmiňovali i konkrétní přístroje, často kvůli chybám a obtížné použitelnosti. To dnes už neplatí. Drtivá většina telefonů, které se prodávají na českém trhu a vlastně všechny, které nám letos prošly pod rukama, fungují. Je ovšem nutné vzít v potaz cenovou relaci.

Laciný mobil nikdy nenabídne takový uživatelský zážitek jako top model za desítky tisíc. Tentokrát neradíme, co mají naši čtenáři kupovat či nekupovat, ale prezentujeme, přes co v naší redakci nejede vlak.

Určitě bychom se nenechali napálit na levné telefony z čínských obchodů. Víme, že přístroj tvářící se jako Xiaomi 12 Pro se prostě za 2 tisíce korun nedá nejen vyrobit, natož prodávat. Skvělé inzerované specifikace jsou jen vějičkou, v reálu přijde mizerný telefon odpovídající nízké ceně. A to platí i pro neznačkové laciné smartphony z čínských obchodů všeobecně. V redakci bychom si je nikdy nekoupili pro vlastní potřebu. Výjimkou jsou redakční účely.

V kategorii laciných telefonů, tedy zhruba do částky 4 tisíce korun, lze dnes koupit docela dobré přístroje, někdy s až překvapivě dobrou výbavou. Čím je telefon levnější, tím je nutné samozřejmě počítat s většími kompromisy. Jednu chybějící položku výbavy však odpustit nedokážeme, a tou je NFC. Placení mobilem je dnes pohodlné a naprosto samozřejmé. A bez NFC to prostě nejde. Bohužel, u levných telefonů stále NFC často chybí.

Ve střední třídě je dnes nabídka široká, stejně jako její cenový rozsah. Pokud se budeme pohybovat zhruba uprostřed, tedy u částky od šesti do deseti tisíc korun, tak naší podmínkou ve výbavě je podpora 5G. Telefony bez 5G v této cenové relaci u nás v redakci už nemají šanci. Využitelné to je už dnes a v horizontu roku to prostě bude standard i v sítích tuzemských operátorů. Problém to však není, většina přístrojů v uvedené cenové relaci 5G už podporuje.

V průměru střední třídy ještě zůstaneme a přidáme i nižší střední, tedy kategorii od čtyř do šesti tisíc korun. Zde už lze najít nejlevnější telefony s optickou stabilizací obrazu na hlavním snímači, což je jistě plus, ale běžné to není. Bohužel běžně zde nenajdeme ani širokoúhlý snímač. A ten se prostě hodí, bez něj bychom si telefon nekoupili.

U dražších modelů je jeho absence spíš výjimečná, ale naopak se dá najít i v kategorii pod čtyři tisíce. V redakci nás neuchlácholí jiné, hojně používané snímače pro hloubku ostrosti a pro makro. Protože v praxi je využitelný jen ten první, druhý je zbytečný.

Posuneme se o kategorii výš, tedy do vyšší střední třídy. Tady už jsou dobře vybavené telefony, mnohdy s výrobcem vyzdvihovaným fotoaparátem s mnoha megapixelovým hlavním snímačem. Jenže mu stále někdy chybí optická stabilizace. Co snadno odpustíme telefonu za šest tisíc (ale i takové výjimečně stabilizaci mají), to přístroji za dvojnásobek a více nikoliv.

U top modelů to bylo v minulých letech snadné. Buď iPhony nebo samsungy. Dnes je nabídka mnohem pestřejší, čínské značky se snaží. Jenže v případě těch levnějších jsou ve výbavě často zásadní kompromisy a nebo u těch, kde je výbava v pořádku, poněkud hapruje cena. Naším etalonem třídy (v rámci Androidu) je aktuálně rodina Samsungů S22. A to jak po stránce výbavy, tak i ceny.

Takže pokud telefonu nad 18 tisíc korun něco oproti S22 chybí, tak o něm v redakci nad koupí ani neuvažujeme. A stejně tak, pokud je (výrazně) dražší, tak také ne. Bohužel, oba případy jsou docela časté, čínské značky prodávají velmi výhodně na domácím trhu, v Evropě však mají ceny o polovinu i více dražší. A zcela určitě bychom si v nejvyšší kategorii nekoupili telefon bez teleobjektivu.