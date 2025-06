Na první pohled vypadá jako jakýkoli jiný smartphone, ve skutečnosti jde však o telefon naprogramovaný tak, aby znemožňoval používat vybrané výrazy. Konkrétně jihokorejský slang, jehož popularita v Severní Koreji (KLDR) roste zejména mezi mladými lidmi. Pro zdejší komunistický režim nežádoucí slova systém automaticky nahradí korektním severokorejským ekvivalentem.

Britská BBC to demonstrovala třeba na jihokorejském slově oppa, které v překladu znamená starší bratr. Ve slangu se však používá k označení přítele. Telefon tento slangový výraz hbitě opravil na alternativu schůdnou pro státní režim, tedy soudruh. Současně s tím na britské novináře vyskočilo upozornění, že slovo oppa lze použít pouze k označení staršího sourozence.

To samé platí třeba i pro slangový výraz Nampan používaný pro označení Jižní Koreje. Telefon, který ze země na konci roku 2024 tajně propašovala zpravodajská organizace Daily NK sídlící v jihokorejském hlavním městě Soulu, toto slovo automaticky opravuje na spojení „loutkový stát“. Tedy vládní termín používaný pro označení jižního souseda, s nímž KLDR sdílí Korejský poloostrov.

Kromě toho, jak se podařilo britským novinářům zjistit, telefon každých pět minut pořizuje screenshot obrazovky. Snímky se následně ukládají do utajené složky, do níž nemá uživatel zařízení přístup. V BBC jsou přesvědčeni, že přístupná budou tato data výhradně patřičným severokorejským úřadům.

Sousední Jižní Korea, respektive její vliv na mladé Severokorejce komunistického vůdce Kim Čong-una očividně trápí. Už před dvěma roky totiž používání jihokorejských frází či jihokorejský přízvuk v mluveném slově označil za státní zločin. Na dodržování zákona zejména mezi mladými Severokorejci, kterým život v Jižní Koreji imponuje, dohlíží v ulicích členové mládežnických zásahových jednotek. Trestné je přebírání jakýchkoli zvyklostí tohoto nepřítele KLDR.

Čtyřiadvacetiletá severokorejská disidentka Kang Gyuriová v této souvislosti BBC informovala, že před svým útěkem do Jižní Koreje v roce 2023 byla několikrát na ulici zastavena a pokárána jen za to, že se češe a obléká jako Jihokorejka. Policisté jí měli opakovaně zabavit telefon a pročítat zprávy v něm. A to s jediným cílem: ověřit si, zda nepoužila nepovolené jihokorejské výrazy, což by bylo považováno za projev nedostatečné úcty k vedení této komunistické země.

Tedy závažný přestupek. Režim tento přečin trestá pokutami, odnětím svobody, ale i popravami. Zejména poslední zmíněný trest používá směrem k Severokorejcům coby varování. Před popravčí četou v minulosti stáli lidé třeba jen kvůli sledování či distribuci jihokorejských médií.