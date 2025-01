Za použité smartphony chtějí nehorázné peníze. Jen kvůli jediné aplikaci

Čínská sociální síť přestala své služby v USA nabízet v sobotu 18. ledna večer místního času, stalo se tak na základě zákazu administrativy předchozího prezidenta Joe Bidena, který byl vydán kvůli obavě o národní bezpečnost. Již v pondělí 20. ledna však Trump, jak dopředu před nástupem do staronové funkce avizoval, tento zákaz zrušil. Respektive odložil jeho platnost, a to o 75 dnů (více viz Trump odložil zákaz TikToku, zrušil regulace těžby i povinnost prodeje elektroaut).

Byť tedy TikTok může v Americe nadále působit, tak společnosti Google a Apple do svých aplikačních obchodů příslušnou aplikaci nevrátily. Nejen že tak jejich prostřednictvím nelze aktualizovat aplikaci v telefonech uživatelů, ale nováčci, kteří by se chtěli k této sociální síti připojovat přes své smartphony, mají zkrátka smůlu. A nejen ti. Platí to totiž i pro všechny dosavadní uživatele, kteří si aplikaci před 19. lednem smazali ze svých telefonů.

Tedy jedna možnost existuje. Ale pořádně drahá. Zatímco standardně by měly cenu nanejvýš pár stovek dolarů, tak s nainstalovanou aplikací TikTok se z nepoužívaných smartphonů, které by jinak ležely někde v šupleti, stává v očích některých jejich majitelů velká cennost. A to bez ohledu na jejich stáří.

Ceny na aukčních portálech totiž šplhají do neuvěřitelných výšin. Nelze přitom vyloučit, že v některých případech nejde o čistou prozíravost – i vzhledem k nabízeným modelům je zjevné, že někteří prodejci si po informaci o blížícím se zákazu udělali vzhledem k oblíbenosti TikToku jakousi „rezervu na horší časy“. Nelze si přitom nevšimnout, že mezi nimi je i řada prodejních nováčků, uživatelů bez prodejní historii, kteří jen vycítili šanci, jak si přijít na nemalé finanční prostředky. Tedy samozřejmě v případě, pokud na jejich cenu vůbec někdo přistoupí.

Některé smartphony s nainstalovaným TikTokem, které jsou v současnosti v nabídce na eBayi, jsou k mání za mnohdy astronomické částky. Třeba rozličných modelů iPhonu za v přepočtu statisíce korun lze na tomto aukčním portálu najít stovky. A to jde o nabídky, které se drží ještě poměrně při zemi. Několik desítek iPhonů či špičkových samsungů je totiž bez ohledu na stáří modelu k dispozici po 50 tisících dolarů, tedy v přepočtu po téměř 1,2 milionu korun. Na totožné částce začínají i desítky aukcí, u takových však pravděpodobně nikdo nepřihodí.

Nicméně lze narazit na ještě větší snílky. Třeba v době psaní článku byl na tomto aukčním portálu vůbec nejdráže nabízeným smartphonem, z něhož lze přistupovat na TikTok, údajný Samsung K51. Takový model však Samsung v nabídce nikdy neměl, prodejce greatbargain2 tak ani neví, co nabízí. Podle fotografie by mělo jít o LG K51. To nicméně nemění nic na tom, že za tento pět let starý telefon s jen 32GB uživatelskou pamětí žádá dva miliony dolarů, tedy v přepočtu zhruba 48 milionů korun.

I když bude Američan toužící po smartphonu s TikTokem tyto nesmyslné nabídky ignorovat, moc si nepomůže. Cenově nejdostupnějším smartphonem s touto aplikací, který byl v době psaní článku na eBayi nabízen za pevnou cenu, bylo použité Redmi A3. Za tento základní model z loňského roku od Xiaomi chtěl prodejce z Velké Británie tři tisíce liber, tedy v přepočtu téměř 90 tisíc korun. Nebo je libo třeba šest let starý levný čínský neznačkový smartphone Blu C5 za v přepočtu 108 tisíc korun?

Podobně absurdních nabídek je nyní eBay kvůli americké mánii okolo TikToku plný. To se týká i aukčních nabídek, jen výjimečně totiž začínají na částkách, které jsou vůči nabízenému modelu smartphonu adekvátní.