Do smartphonů proniká variabilní clona. Teď se s ní chlubí nejlepší iPhony

Do smartphonů pomalu proniká technologie známá ze světa digitálních zrcadlovek a bezzrcadlovek. Konkrétně mechanismus, který se běžně nachází uvnitř objektivů. Tedy sestava kovových lamel, která fotografovi umožňuje regulovat množství světla procházejícího objektivem, respektive dopadajícího na fotografický snímač. A také dosahovat efektního rozostření pozadí vůči focenému objektu.
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Jak připomněla organizace DxOMark, už v roce 2018 s variabilní clonou koketoval Samsung. V řadě Galaxy S9 tehdy představil technologii Dual Aperture, kdy systém v závislosti na světelných podmínkách dokázal přepínat mezi clonami f/1,5 a f/2,4. V posledních letech se pak tento optický nástroj vrátil ve smysluplnější podobě ve špičkových smartphonech značek Huawei, Xiaomi či Honor. A nyní variabilní clonu mají i špičkové iPhony, tedy modely 18 Pro a 18 Pro Max.
Variabilní clona umožňuje ovlivňovat světelnost scény. Je-li světlá, tak přicloněním (zvýšením clonového čísla f) se zabrání přeexponování snímku, naopak ve slabé se snížením clonového čísla f (otevřením clony) pustí na snímač více světla. Maximalizuje se tak dostupné světlo a zároveň se zachovají detaily a omezí šum. Především však tento optický nástroj umožňuje větší kontrolu nad hloubkou ostrosti.
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S tou si sice může uživatel hrát i v současnosti, u smartphonů to umožňuje portrétní režim, avšak fotografie s ostrým objektem v popředí a rozmazaným pozadím jsou v tomto případě pouze softwarovou záležitostí.
Má to však i jistou výhodu: hloubku ostrosti lze u snímku pořízeném v tomto režimu měnit i dodatečně (při úpravě fotky stačí klepnout na ikonu s písmenem f a posuvníkem upravovat simulovanou clonu při pořízení snímku). Co je však shodné, je vliv hodnoty f na rozmazání pozadí snímku.
Menší hodnotou f se u snímku dosáhne výraznějšího rozmazání pozadí, čímž dojde ke zvýraznění foceného objektu (vytvoří se působivý bokeh efekt, kdy je vše mimo rovinu ostření rozmazané), zatímco vyšší hodnota snímek v celé scéně zostří. Variabilní clona tak nachází využití třeba při focení skupinového snímku, kdy jsou lidé vůči uživateli, respektive smartphonu rozmístěni v různých vzdálenostech. Přicloněním (nastavením vyššího čísla f) se zvýší hloubka ostrosti a více fotografovaných obličejů tak bude zaostřených.
Variabilní clona tak přináší další optický nástroj namísto doposavad rozšířenějšího softwarového řešení. Jak ovšem podotýká DxOMark, její přítomnost coby výkonné optické technologie se automaticky nepromítá do lepší kvality obrazu.
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Účinnost variabilní clony, respektive kvalita výsledného snímku závisí na tom, jak dobře je integrována do celkového obrazového procesu. Tedy jak spolupracuje s expozicí, automatickým ostřením, HDR, redukcí šumu i výpočetními algoritmy. V případě smartphonů je však nutné počítat s tím, že nastavení clony bude narážet na limity plynoucí z výrazně menšího snímače ve srovnání s běžnými fotoaparáty.