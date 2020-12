Vymýšlí smartphone s osmi foťáky. Jejich rozmístění je velmi zvláštní

Je možné, že jste o Lens Technology dosud neslyšeli, nicméně v oboru není žádným nováčkem. Založena byla v roce 2003 a mimo jiné patří mezi dodavatele Samsungu, Huaweie či Applu. Zkušenost s jejím produktem mají například uživatelé chytrých hodinek Apple Watch, pro něž podle nizozemského portálu LetsGoDigital dodává displej. Nyní ovšem překvapila neobvyklým patentem.

Na konci letošního května si totiž doma v Číně zaregistrovala design smartphonu, který má nejen nezvykle početnou hlavní fotosestavu, ale i neobvykle umístěnou. Zatímco běžně výrobci fotomodul situují do levého horního rohu či středu zad, čínská společnost využila hned všechny čtyři rohy. A to spravedlivě: do každého chce umístit dvojici snímačů. Každá je navíc opatřena vlastním led bleskem.

Ve svou vizi patrně věří, byť z dnešního pohledu je toto řešení poněkud překvapivé. A to i z důvodu, že při focení s běžným smartphonem prsty ruky, kterou uživatel telefon uchopí, minimálně jeden z rohů telefonu zakrývají.

Proč zvolila takto netradiční rozmístění nezvykle početné fotosestavy, společnost neuvedla. Vzhledem k chybějícím detailům o rozlišení jednotlivých snímačů se nabízí možnost, že jde o ryze designovou záležitost.

Patent zaujme i čelní stranou, jejíž celá plocha je patrně tvořena displejem. Tedy až na detail v její spodní části, tam se nachází fyzické tlačítko. Jinak nejsou viditelné žádné výřezy či průstřely, společnost patrně počítá s umístěním fotoaparátu pod displejovou plochu. Pod displejem bude asi umístěn i reproduktor.

Byť si Lens Technology design následně zaregistrovala i celosvětově, tak její vize vůbec nemusí spatřit světlo světa coby reálný produkt. Připomeňme například obdobný dva roky starý výkřik společnosti LG. Ta v případě svého konceptu počítala dokonce s dvojnásobnou porcí snímačů než čínská společnost (více viz Neuvěřitelné, toto je smartphone s šestnácti fotoaparáty).

Tehdy byl rekordmanem Samsung se čtyřmi snímači, od té doby jej překonala jen v úvodu zmíněná nokia (více viz Nokia se pochlubila úžasným fotoaparátem, má nejvíc objektivů na světě). Už tehdy působilo „šestnáctioké“ LG nereálně a zůstalo maximálně u počítačových renderů. Stejně tak může skončit i vize Lens Technology.

Nicméně závod o nejvyšší počet fotoaparátů na zádech smartphonů je i terčem vtípků. O jeden se postaral čínský designér. Neobvyklým způsobem upozornil na to, kam by se tato honba určitě neměla dostat (více viz Vypadá jako cedník. Designér nezvykle upozorňuje na nesmyslnou fotománii). A to i vzhledem k faktu, že reálně použitelné snímače z početných sestav jsou pouze dva, zbývající jsou spíše jen do počtu a marketingovým tahem.