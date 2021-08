Přední příčku žebříčku fotomobilů obsadil obskurní model pro nadšence

Firma Qualcomm v červenci odhalila vlastní smartphone se špičkovými parametry. Má divné jméno – jmenuje se Smartphone for Snapdragon Insiders, v překladu něco jako smartphone pro snapdragonové zasvěcence či fanoušky (více viz Od nečekaného výrobce. Zvláštní smartphone má špičkové parametry). Prapodivný název se však zdá jako vhodně zvolený, nikdo jiný než fanoušek Snapdragonu si takový přístroj asi nepořídí.



Telefon ovšem slaví nečekaný úspěch, podle odborníků z portálu DxOMark totiž kvalita jeho fotoaparátu je tak vysoko, že jej mezi současnými smartphony řadí na páté místo, kde se ocitl po boku modelu Xiaomi Mi 10 Ultra. Recenzentům se na modelu líbilo rychlé automatické ostření, nízká míra šumu, skvělý dynamický rozsah a přesná detekce vyvážení bílé.



Na vývoji tohoto smartphonu se podílel výrobce Asus a fotograficky se mu podle DxOMarku povedl lépe než třeba modely Huawei P40 Pro nebo iPhone 12 Pro. Lepší už jsou jen modely řady Mate 40 od Huaweie, Xiaomi Mi 11 Ultra a současný král fotomobilů, Huawei P50 Pro.

Na celé situaci je zvláštní také to, že recenzenti si naopak na kvalitu fotografií pořízených tímto smartphonem spíše stěžují. Panuje tak podezření, že na test dostal DxOMark do telefonu novější firmware, který by měl současné problémy řešit, média a influenceři k němu evidentně zatím přístup nemají.

Telefon každopádně asi moc velký průvan na současném trhu neudělá. Jednak se k němu nedostane každý, koupit si jej mohou pouze registrovaní „Snapdragon insideři“, neboli lidé ověření firmou, ale hlavně má stát v Evropě 1 299 eur, tedy asi 33 tisíc korun. Žádná lidovka to tedy opravdu není.