Pohovory s dětmi sice podle úřadu ukázaly, že si chytré telefony oblíbily díky možnosti být v kontaktu s kamarády a rodinou, ale i tak možná rizika převážila přínosy.
„Používání chytrých telefonů je spojováno s roztěkaností, sociálním nátlakem a působením škodlivého obsahu,“ připomněl úřad a dodal, že z výzkumů také vyplývá, že děti používající chytré telefony hůře spí.
Pokud rodiče svým potomkům mobilní telefon dát chtějí, doporučuje úřad, aby to byl „jednoduchý model“ bez přístupu k internetu.
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„Doufáme, že toto doporučení bude sloužit jako podpora v každodenním životě,“ řekla ředitelka úřadu pro veřejné zdraví Olivia Wigzellová. Dodala, že taková doporučení vydalo také Dánsko a Finsko.
V červnu tento švédský úřad vyzval rodiče, aby v době, kdy tráví čas s dětmi, nepoužívali telefony.
Agentura AFP, která o doporučení úřadu informovala, píše, že v lednu švédská vláda oznámila, že zakáže chytré telefony ve školách do deváté třídy, tedy žákům do 15 až 16 let. Podobné rozhodnutí oznámila nedávno například také polská vláda.