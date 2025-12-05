V polovině letošního roku se novinářům z britské BBC dostal do ruky nevídaný mobilní přístroj, smartphone z nejizolovanějšího státu na světě. Byl ukázkou toho, jak daleko vládní režim v Severní Koreji zachází. Nyní se takový přístroj, a to hned ve dvojím provedení, dostal i do rukou youtubera Aruna Mainiho z kanálu MrW hosetheboss. Názorně tak ukázal smartphony, které byste opravdu nechtěli používat.
Nutno zmínit, že tyto chytré telefony se nikdy neměly dostat za hranice Severní Koreje. Portál Android Authority podotýká, že jsou názornou ukázkou, jak tamní komunistický režim s chytrými mobily manipuluje, aby mohl uživatele sledovat, cenzurovat nežádoucí obsah a tlačit do nich svou nekonečnou propagandu.
Maini ve videu s názvem Testování nelegálních severokorejských chytrých telefonů ukazuje hned dva z této země propašované modely: levný Hayeang 701 a místní „vrcholný“ Samtaesung 8. Že vám název druhého smartphonu něco připomíná? Podobnost s technologickou značkou ze znepřátelené Jižní Koreje, tedy Samsungem, není náhodná. Zatímco totiž Samsung znamená v překladu tři hvězdy, tak Samtaesung pak tři obrovské hvězdy. Důležitější ovšem je, že ani jeden z telefonů neumožňuje přístup ke službám Googlu či celosvětově používaným chatovacím aplikacím. Oba jsou totiž nástrojem pro monitorování občanů a prostředkem pro šíření ideologie Severní Koreje.
Kromě názorné ukázky již v červnu popsaného automatického přepisování slova Jižní Korea na spojení „loutkový stát“ Maini ukazuje například i nahrazení alternativního pojmenování znepřáteleného státu hvězdičkami. Není výjimkou, že nežádoucí jihokorejská fráze je automaticky převedena na režimem schválenou verzi. Jak ve videu ukazuje, tak to je jen pomyslný vrchol ledovce.
Bezdrátové připojení? Zapomeňte. Ikony wi-fi připojení jsou nefunkční, můžete na ně klikat jako zběsilí, ale k internetu se nepřipojíte. Vlastně zapomeňte i na internet, jak jej znáte. Místo něj telefony umožňují přístup pouze na režimem kontrolovaný intranet. To lze navíc jen přes systémovou aplikaci Mirae, v níž musí uživatel nejprve vyplnit vládní ID, severokorejské telefonní číslo, jméno a heslo.
Vláda kontroluje například i nastavení hodin – uživatel nemůže měnit časové pásmo, upravovat datum či jej synchronizovat s externími servery. Jakákoli komunikace s okolním světem je přísně zakázána.
Neřeší se ani systémová aktuálnost, severokorejské smartphony totiž běží na i šest let staré verzi Androidu. V těchto konkrétních případech jde o operační systémy s číselným označením 10 a 11. A ač se systém tváří, že nabízí známé aplikace jako prohlížeč, kalendář, fotoaparát či hudební přehrávač, tak téměř vždy jde o falešné verze s účelem udržet uživatel uvnitř vládou kontrolované bubliny.
|
Propašoval severokorejský smartphone, byl k prasknutí nacpaný hrami
Některé z aplikací totiž uživatele odkážou na propagandistický obsah, jiné nelze vůbec spustit. Instalace nových aplikací je podmíněna návštěvou obchodu, je totiž nutné výslovné schválení. Navíc tyto instalace vláda časově omezuje. Hrát lze jen režimem schválené hry, uživatel může sledovat pouze ruské či indické filmy a samozřejmě životopisné snímky opěvující severokorejské vůdce. Uživatelům je na oko servírován i vybraný zahraniční obsah, který je však nejdřív patřičně upraven tak, aby vyhovoval režimu.
Vše, co může uživatel na telefonu dělat, tak vláda výrazně omezuje. Utopií je i třeba sdílení fotografie s jiným zařízením, bluetooth je totiž uzamčené. Správci souborů navíc neposkytují přístup k žádným smysluplným adresářům.
A nejen to – severokorejský režim i sleduje jakoukoli aktivitu uživatele na mobilu. Telefony totiž při každém otevření jakékoli aplikace pořídí snímek obrazovky a ten uloží do utajené složky, do níž nemá uživatel zařízení přístup. Telefony tak pořizují kompletní záznam o aktivitě uživatelů.