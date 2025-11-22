Česko má pověst země, kde jsou lidé slevami posedlí. Něco na tom bude, jinde v Evropě není především v potravinářském a drogistickém sortimentu tolik akcí jako v Česku. Jenže aby byly slevy pořádné – tedy v řádu desítek procent –, dostává se mnoho produktů do začarovaného kruhu.
Buď jsou za slušnou cenu v akci, nebo jsou za „standardní“ cenu, která je však zcela nesmyslně vysoká. Velmi časté je to u drogistického zboží, ale v poslední době najdeme hodně příkladů i v sekci potravin. To v oblasti spotřebního zboží se trh polepšil a aktuálně se dá v cenotvorbě docela dobře orientovat. My se podíváme, jak to chodí u smartphonů.
Některé značky mají v horizontu několika měsíců nejlepší ceny hned po startu prodeje, kdy dávají zaváděcí slevu a třeba i další bonusy. Některé značky pak tuto zaváděcí cenu drží dlouhodobě.