Vyplatí se koupit mobil na Black Friday? Záleží na značce i na trhu

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jan Matura
Pokud sháníte nový smartphone, dá se ohledně případných slev vcelku spolehnout, že jsou reálné. Ale je dobré znát základní pravidla slev, což se týká i současného slevového šílenství na Černý pátek.

Česko má pověst země, kde jsou lidé slevami posedlí. Něco na tom bude, jinde v Evropě není především v potravinářském a drogistickém sortimentu tolik akcí jako v Česku. Jenže aby byly slevy pořádné – tedy v řádu desítek procent –, dostává se mnoho produktů do začarovaného kruhu.

Buď jsou za slušnou cenu v akci, nebo jsou za „standardní“ cenu, která je však zcela nesmyslně vysoká. Velmi časté je to u drogistického zboží, ale v poslední době najdeme hodně příkladů i v sekci potravin. To v oblasti spotřebního zboží se trh polepšil a aktuálně se dá v cenotvorbě docela dobře orientovat. My se podíváme, jak to chodí u smartphonů.

Některé značky mají v horizontu několika měsíců nejlepší ceny hned po startu prodeje, kdy dávají zaváděcí slevu a třeba i další bonusy. Některé značky pak tuto zaváděcí cenu drží dlouhodobě.

22. listopadu 2025

Vyplatí se koupit mobil na Black Friday? Záleží na značce i na trhu

ilustrační snímek

Pokud sháníte nový smartphone, dá se ohledně případných slev vcelku spolehnout, že jsou reálné. Ale je dobré znát základní pravidla slev, což se týká i současného slevového šílenství na Černý pátek.

22. listopadu 2025

Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší smartphony a vyhrajte iPhone 17

mobil roku 2025 clankove foto

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin a smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. První kolo startuje v pátek 21. listopadu a...

21. listopadu 2025

Čekali jste na špičkový mobil s obří baterií? Tak tady je

OnePlus 15

Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.

21. listopadu 2025

Smysl tohoto modelu nám uniká. Stejný telefon jsme už viděli

Nothing Phone (3a) Lite

Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma...

20. listopadu 2025

Na první pohled je nerozeznáte. My vám však rozdíly ukážeme

Smartphony Google Pixel 10 a starší řady Pixel 9

Letošní smartphony Google řady Pixel 10 se na první pohled velmi podobají svým předchůdcům. Změna designu je minimální, což ukazuje i naše detailní porovnání. Uvnitř ovšem přeci jen došlo k řadě...

19. listopadu 2025

Operátoři letos o Vánocích zamířili i do města husitů

Mobilní operátoři doprovázejí své vánoční nabídky tematicky laděnými reklamními...

Všichni tuzemští mobilní operátoři již představili své letošní vánoční nabídky. Zákazníkům přinášejí řadu slev, nabízejí i šanci vyhrát zájezd za Santou a také nějaké drobné dárky. I letošní kampaně...

18. listopadu 2025

Vypálený rybník Applu i Samsungu? Nebo novinka dopadne jako pokusy gigantů?

Motorola Edge 70

Samsungu s Applem to moc nevyšlo, bude třetí supertenký smartphone na trhu úspěšnější? Minimálně v jednom ohledu má velkou výhodu a to je velmi rozumně nastavená startovní cena. Což je ostatně...

17. listopadu 2025

Smartphonový základ pro nenáročné. Test T-Mobile T Phone 3

T-Mobile T Phone 3

T-Mobile už má u svých vlastních telefonů T Phone vcelku tradici, nabízí je totiž od roku 2022. Aktuální provedení T Phone 3 ukazuje, co vše se operátor za tu dobu naučil. Model je sice základním...

16. listopadu 2025

Má cenu připlácet? Mají stejné foťáky, ale jinak jsou dost odlišné

Google Pixel 10 a Pixel 9a

Nový „základní“ Pixel 10 dostal zcela přepracovaný fotoaparát, který v podstatě vychází z toho, který má cenově dostupný Pixel 9a. To oba smartphony sbližuje a možná vyvstává otázka, který mají...

15. listopadu 2025

Baterie v mobilech se rapidně zvětšují, každý výrobce však reaguje jinak

Premium
baterie Oppo

Akumulátory v mobilech se díky nové technologii výrazně zvětšují a prodlužují výdrž na jedno nabití. Rekordy, které padly letos, budou výrobci lámat dál i příští rok. Jako obvykle však každý z nich...

15. listopadu 2025

Apple vám prodá ponožku na iPhone. Její cena vás dostane

iPhone Pocket

Apple občas umí překvapit velice drahým příslušenstvím k vlastním výrobkům, ale novinka s názvem iPhone Pocket předčila snad všechna očekávání. Jde o ponožku k iPhonu, za kterou si výrobce účtuje...

14. listopadu 2025

