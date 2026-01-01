náhledy
Máte nový iPhone? Tak na tento dotaz vám u autorizovaných prodejců nyní kladně neodpoví. Pokud nechcete čekat, tak se můžete vydat za konkurenčními přístroji za akční ceny. Nabídky jsou však mnohem kratší než dřív a týkají se téměř výhradně dražších přístrojů.
Autor: Redakce s využitím AI (Gemini)
Pokud toužíte po novém iPhonu, tak skládací Duo se začne prodávat globálně až v říjnu a iPhone 18 Pro či verze Pro Max jsou aktuálně vyprodané.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Autorizovaní prodejci slibují dodávku nejdříve 5. října, samotný Apple uvádí dodání mezi 8. a 15. říjnem. Výjimečně lze ještě sehnat větší (a nutno dodat dost drahé) paměťové verze. Ale všeobecně si nyní na nový iPhone 18 Pro/Pro Max počkáte dva týdny i déle.
Autor: Apple
To může být důvod, vydat se do prodejen pro výhodné nabídky u konkurence. Platí to především pro Samsung, který má nyní zajímavé přímé slevy. Například základní model S26 s pamětí 256 GB aktuálně koupíte za 19 192 Kč. Což je o 500 korun méně, než kolik stojí nový fanouškovský S26 FE. Ale ten má jen 128 GB paměti za tuto cenu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
S dvacetiprocentní slevou nyní koupíte i S26+ nebo dokonce S26 Ultra. V případě paměti 256 GB vyjde první na 24 500 Kč, druhý na 28 500 Kč. A především Ultra je za tuto cenu velmi zajímavou nabídkou s ohledem na schopnosti telefonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Z letních novinek Samsungu je nyní ve slevě jen véčko Z Flip 8, ale před pár dny šlo výhodně koupit i skládačku Z Fold 8. Takže platí, že akce jsou nyní krátké a je nutné trh pečlivě sledovat. Zpět k véčku Z Flip 8, na něj je sleva 15 procent, takže vyjde na 27 200 korun s 256GB pamětí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Velmi zajímavé ceny najdeme nyní u nových Pixelů 11. Ale zde to není přímá sleva, ale bonus při výkupu starého zařízení. U základního modelu Pixel 11 je bonus 5 000 korun, takže s ním základní verze vyjde na 19 500 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
U vyšších modelů je sleva 7 500 Kč (Pixel 11 Pro) a 10 000 Kč (Pixel 11 Pro XL). Cenu tak lze srazit na 21 990 Kč nebo na 23 990 Kč. Což jsou velmi zajímavé sumy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výkupní bonus dostanete při odprodeji jakéhokoliv telefonu. Takže by na něj neměl být problém dosáhnout.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Všechny předchozí telefony patří do prémiové kategorie. Novinky řady Xiaomi Redmi Note 17 jsou telefony střední třídy, respetive pokrývají cenové pásmo od necelých pěti tisíc do zhruba 14 000 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na nejlevnější model 17 4G dostanete slevu 700 korun, na 5G to už 1 600 Kč. Na modely Pro pak rovné dva tisíce a na verze Pro Max je sleva 1 800 korun. Ceny tak startují na 4 650, 5 630, 7 389 a 9 269 korunách.
Autor: Xiaomi
Zpátky k Applu. Ten s příchodem novinek zvýšil ceny. Hned okolo devátého září měli prodejci ještě původní výhodnější ceny, ale nyní už většinu modelů seženete jen za nové vyšší ceny. Třeba model 17e z letošního jara od 19 990 Kč, což je o tři tisíce víc než na začátku měsíce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Základní iPhone 17 se aktuálně hůř shání, většina barev bude k dostání až nap přelomu září a října. Navíc ho už nekoupíte za původních 22 990 Kč, ale o tři tisíce dráž. A to jak u Applu, tak u prodejců.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z loňské řady zůstává v prodeji iPhone 17 a model Air, oba dostanou nástupce až na jaře. Air bylo možné do půlky léta sehnat za 19 990 Kč místo původních 29 990 Kč. Nyní oficiálně stojí dokonce 32 990 Kč, ale u některých autorizovaných prodejců ho lze sehnat okolo 25 000 korun. Ale nebude to česká distribuce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ale ještě drobné slevy. Motorola Edge 70 Pro existuje i v červené barvě, která na materiálech výrobce může připomínat hlavní letošní barvu iPhonů. Ale v reálu je světlejší. V každém případě lze nyní telefon koupit se slevou 10 procent za 17 990 Kč.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vivo V70 je telefon střední třídy, který má i teleobjektiv. Nyní ho seženete se slevou okolo 15 procent za 12 500 korun. A pozor, telefon má paměť 512 GB. Celkově platí, že slevy se dnes pohybují do deseti procent a často nejsou vůbec žádné. Paměťová krize je nyní na vrcholu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz